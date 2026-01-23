Новый образ Лизы Арзамасовой вызвал бурю восторга у поклонников
Известная российская актриса Лиза Арзамасова поделилась фотографиями с тематической фотосессии и привела в полный восторг свою аудиторию, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных в Instagram снимках звезда сериала "Папины дочки" в вечернем блестящем платье цвета золота с открытой спиной и в накидке. Образ дополняют собранные волосы, крупные серьги и сдержанный макияж. Стиль получился гармоничным и нежным.
"Добрых, волшебных снов", – подписала фотографии Лиза.
Подписчики актрисы осыпали ее восторженными комментариями.
- Фото супер! Браво!
- Очень красивая.
- Ну красивая, невероятно!
- Потрясающая, невероятная!
- Красавица какая, модель.
- Какая Лиза! Мурашки прямо! Стильно! Красиво!
30 декабря 2025 года Елизавета Арзамасова рассказала о горе в семье – у нее умерла бабушка.
