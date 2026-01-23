Новый образ Лизы Арзамасовой вызвал бурю восторга у поклонников

Известная российская актриса Лиза Арзамасова поделилась фотографиями с тематической фотосессии и привела в полный восторг свою аудиторию, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram снимках звезда сериала "Папины дочки" в вечернем блестящем платье цвета золота с открытой спиной и в накидке. Образ дополняют собранные волосы, крупные серьги и сдержанный макияж. Стиль получился гармоничным и нежным.

"Добрых, волшебных снов", – подписала фотографии Лиза.

Подписчики актрисы осыпали ее восторженными комментариями.

30 декабря 2025 года Елизавета Арзамасова рассказала о горе в семье – у нее умерла бабушка.