Культура и шоу-бизнес

Новый образ Лизы Арзамасовой вызвал бурю восторга у поклонников

российская актриса Лиза Арзамасова, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 13:25 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Известная российская актриса Лиза Арзамасова поделилась фотографиями с тематической фотосессии и привела в полный восторг свою аудиторию, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram снимках звезда сериала "Папины дочки" в вечернем блестящем платье цвета золота с открытой спиной и в накидке. Образ дополняют собранные волосы, крупные серьги и сдержанный макияж. Стиль получился гармоничным и нежным.

"Добрых, волшебных снов", – подписала фотографии Лиза.

Подписчики актрисы осыпали ее восторженными комментариями.

  • Фото супер! Браво!
  • Очень красивая.
  • Ну красивая, невероятно!
  • Потрясающая, невероятная!
  • Красавица какая, модель.
  • Какая Лиза! Мурашки прямо! Стильно! Красиво!

30 декабря 2025 года Елизавета Арзамасова рассказала о горе в семье – у нее умерла бабушка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
