"Я, видимо, последний": Игорь Николаев показал фотографии с Аллой Пугачёвой 10-летней давности

Российский композитор и поэт Игорь Николаев повторил популярный тренд под названием "2026 – это новый 2016", сообщает Zakon.kz.

Архивные фото с семьей и коллегами народный артист РФ опубликовал накануне, 22 января, в своем Instagram.

"2016. Я, видимо, последний, кто полистал фото 10-летней давности. Наверное, успех тренда в том, что всем приятно вспомнить себя помоложе, постройнее, и вообще яркие моменты жизни, а их было немало, и все здесь, конечно, не поместятся! Главное – 2016-й мы уже встретили с нашей дочкой Вероничкой, и это определило всю дальнейшую жизнь. Всем добра!" – написал 66-летний Николаев под публикацией.

Внимательные фолловеры среди серии снимков нашли кадры с Примадонной Аллой Пугачёвой, которые восхитили их:

"Алла!"

"Любимая Алла Борисовна!"

"Алла Борисовна такая красивая!"

"Аллочка Борисовна – лучшая певица мира, и это навсегда".

В целом, реакция поклонников на публикацию композитора выдалась неоднозначной. Если одни отметили, что от архивных фотографий веет теплом и уютом, то другие выразили недовольство:

"Какие люди!"

"Прекрасные фото!"

"А что у Тимати во рту?"

"Какая милая и красивая Юлия".

"Любимая Аллегрова вне времени".

"Ностальгия по 2016 году, так тепло и уютно".

"Тимати как председатель черкизовского рынка".

"Исторический факт – фото с Евгением Евтушенко!"

"Какая же вы красивая семья! Пусть у вас будет все хорошо".

"Только почему-то нет фото с прекрасной Наташей Королёвой".

"Какая мама у Николаева красивая, интеллигентная, элегантная".

"А я подумала, что еще одну доченьку родили! Пора бы! Детки – это счастье!"

"На семейных фото за 10 лет изменилась только Вероника! Очень теплая подборка".

"А вот фотку с Газмановым мне стало бы стыдно выкладывать. Нерукопожатный он!"

"Спасибо за фотографии, как приятно было посмотреть, живые фото, настоящие эмоции. Наложенная песня подошла".

"Классные фото, 10 лет назад все были молодыми по сравнению с настоящим. Но… вы, Игорь Юрьевич, практически не изменились. Так держать!"

Материал по теме Наташа Королёва записала музыкальную открытку в честь бывшего мужа Игоря Николаева

Ранее мы писали, что ностальгия по 2016 году обернулась хейтом для Игоря Крутого из-за отсутствия фото с Аллой Пугачёвой.