"Я, видимо, последний": Игорь Николаев показал фотографии с Аллой Пугачёвой 10-летней давности
Архивные фото с семьей и коллегами народный артист РФ опубликовал накануне, 22 января, в своем Instagram.
"2016. Я, видимо, последний, кто полистал фото 10-летней давности. Наверное, успех тренда в том, что всем приятно вспомнить себя помоложе, постройнее, и вообще яркие моменты жизни, а их было немало, и все здесь, конечно, не поместятся! Главное – 2016-й мы уже встретили с нашей дочкой Вероничкой, и это определило всю дальнейшую жизнь. Всем добра!" – написал 66-летний Николаев под публикацией.
Внимательные фолловеры среди серии снимков нашли кадры с Примадонной Аллой Пугачёвой, которые восхитили их:
- "Алла!"
- "Любимая Алла Борисовна!"
- "Алла Борисовна такая красивая!"
- "Аллочка Борисовна – лучшая певица мира, и это навсегда".
В целом, реакция поклонников на публикацию композитора выдалась неоднозначной. Если одни отметили, что от архивных фотографий веет теплом и уютом, то другие выразили недовольство:
- "Какие люди!"
- "Прекрасные фото!"
- "А что у Тимати во рту?"
- "Какая милая и красивая Юлия".
- "Любимая Аллегрова вне времени".
- "Ностальгия по 2016 году, так тепло и уютно".
- "Тимати как председатель черкизовского рынка".
- "Исторический факт – фото с Евгением Евтушенко!"
- "Какая же вы красивая семья! Пусть у вас будет все хорошо".
- "Только почему-то нет фото с прекрасной Наташей Королёвой".
- "Какая мама у Николаева красивая, интеллигентная, элегантная".
- "А я подумала, что еще одну доченьку родили! Пора бы! Детки – это счастье!"
- "На семейных фото за 10 лет изменилась только Вероника! Очень теплая подборка".
- "А вот фотку с Газмановым мне стало бы стыдно выкладывать. Нерукопожатный он!"
- "Спасибо за фотографии, как приятно было посмотреть, живые фото, настоящие эмоции. Наложенная песня подошла".
- "Классные фото, 10 лет назад все были молодыми по сравнению с настоящим. Но… вы, Игорь Юрьевич, практически не изменились. Так держать!"
