Культура и шоу-бизнес

"Я, видимо, последний": Игорь Николаев показал фотографии с Аллой Пугачёвой 10-летней давности

Алла Пугачёва, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Светлана Николаева, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 20:31 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский композитор и поэт Игорь Николаев повторил популярный тренд под названием "2026 – это новый 2016", сообщает Zakon.kz.

Архивные фото с семьей и коллегами народный артист РФ опубликовал накануне, 22 января, в своем Instagram.

"2016. Я, видимо, последний, кто полистал фото 10-летней давности. Наверное, успех тренда в том, что всем приятно вспомнить себя помоложе, постройнее, и вообще яркие моменты жизни, а их было немало, и все здесь, конечно, не поместятся! Главное – 2016-й мы уже встретили с нашей дочкой Вероничкой, и это определило всю дальнейшую жизнь. Всем добра!" – написал 66-летний Николаев под публикацией.

Внимательные фолловеры среди серии снимков нашли кадры с Примадонной Аллой Пугачёвой, которые восхитили их:

  • "Алла!"
  • "Любимая Алла Борисовна!"
  • "Алла Борисовна такая красивая!"
  • "Аллочка Борисовна – лучшая певица мира, и это навсегда".

В целом, реакция поклонников на публикацию композитора выдалась неоднозначной. Если одни отметили, что от архивных фотографий веет теплом и уютом, то другие выразили недовольство:

  • "Какие люди!"
  • "Прекрасные фото!"
  • "А что у Тимати во рту?"
  • "Какая милая и красивая Юлия".
  • "Любимая Аллегрова вне времени".
  • "Ностальгия по 2016 году, так тепло и уютно".
  • "Тимати как председатель черкизовского рынка".
  • "Исторический факт – фото с Евгением Евтушенко!"
  • "Какая же вы красивая семья! Пусть у вас будет все хорошо".
  • "Только почему-то нет фото с прекрасной Наташей Королёвой".
  • "Какая мама у Николаева красивая, интеллигентная, элегантная".
  • "А я подумала, что еще одну доченьку родили! Пора бы! Детки – это счастье!"
  • "На семейных фото за 10 лет изменилась только Вероника! Очень теплая подборка".
  • "А вот фотку с Газмановым мне стало бы стыдно выкладывать. Нерукопожатный он!"
  • "Спасибо за фотографии, как приятно было посмотреть, живые фото, настоящие эмоции. Наложенная песня подошла".
  • "Классные фото, 10 лет назад все были молодыми по сравнению с настоящим. Но… вы, Игорь Юрьевич, практически не изменились. Так держать!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 20:31
Наташа Королёва записала музыкальную открытку в честь бывшего мужа Игоря Николаева

Ранее мы писали, что ностальгия по 2016 году обернулась хейтом для Игоря Крутого из-за отсутствия фото с Аллой Пугачёвой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
