Игорь Николаев показал девятилетнюю дочь
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец и продюсер Игорь Николаев 8 октября 2024 года посвятил пост в своем Instagram младшей дочери Веронике, сообщает Zakon.kz.
64-летний артист опубликовал фото наследницы, под которым поздравил ее с днем рождения.
"Вероничка! 9!" – трогательно написал под публикацией Игорь Николаев.
Комментаторы поздравили дочь народного артиста России с именинами и отметили, что наследница очень похожа на отца:
- "Счастья вселенского доченьке!"
- "Доча так похорошела, точная ваша копия, в папу".
- "Много радости, музыки, любви и везения Веронике".
- "С днем рождения, Вероника! С днем рождения, принцесса! Счастья, здоровья и успехов во всем".
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