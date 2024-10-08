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Игорь Николаев показал девятилетнюю дочь

Игорь Николаев показал девятилетнюю дочь, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 13:41 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец и продюсер Игорь Николаев 8 октября 2024 года посвятил пост в своем Instagram младшей дочери Веронике, сообщает Zakon.kz.

64-летний артист опубликовал фото наследницы, под которым поздравил ее с днем рождения.

"Вероничка! 9!" – трогательно написал под публикацией Игорь Николаев.

Комментаторы поздравили дочь народного артиста России с именинами и отметили, что наследница очень похожа на отца:

  • "Счастья вселенского доченьке!"
  • "Доча так похорошела, точная ваша копия, в папу".
  • "Много радости, музыки, любви и везения Веронике".
  • "С днем рождения, Вероника! С днем рождения, принцесса! Счастья, здоровья и успехов во всем".

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5 августа 2024 года Игорь Николаев поделился с общественностью радостной новостью – в его семье произошло долгожданное пополнение.

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