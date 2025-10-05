Маленькую дочку Баян Алагузовой от суррогатной матери назвали гением

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 6 октября поделилась в Instagram трогательным видео, сообщает Zakon.kz.

На ролике ее младшая дочь Алиса показывает части головы, правильно реагируя на просьбы мамы.

"Это достойно целого поста! Гений просто!" – подписала ролик Алагузова.

Подписчики пришли в восторг от способности малышки. В комментариях они назвали Алису "гением" и "очаровательной девочкой".

