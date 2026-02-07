52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 7 февраля опубликовала в Instagram кадры с маленькими дочерьми, рожденными с помощью суррогатного материнства, и вызвала бурную реакцию в Казнете, сообщает Zakon.kz.

На фото запечатлены две маленькие девочки во время игры на свежем воздухе. В подписи к публикации Алагузова отметила, что снимок был сделан ее отцом, который недавно приобрел новый фотоаппарат.

"Вчера наш папа купил новый фотоаппарат, вот такой результат. Считаю его способным фотографом, плюсом ко всем талантам", – написала она под постом.

Публикация быстро набрала тысячи лайков и десятки восторженных комментариев.

Такие сладкие!

Алиса очень похожа на Турсена. И даже кожа оливкового цвета как у папы!

Самые счастливые маленькие малышки!

А ранее Димаш Кудайберген поклонился Розе Рымбаевой на ее юбилейном концерте.