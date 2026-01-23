#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

71-летнюю Любовь Успенскую высадили из самолета после скандала со стюардессой

Любовь Успенская, скандал, самолет , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 01:08 Фото: Facebook/lubauspenskaya
71-летняя певица Любовь Успенская рассказала подробности инцидента, после которого ее высадили с рейса при участии полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила артистка Общественной Службе Новостей (ОСН), конфликт произошел сразу после посадки на борт.

Успенская утверждает, что бортпроводница начала высказывать ей претензии, связанные с правилами перевозки животных, и не позволила занять свое место. В ответ певица вступила в словесную перепалку, которая быстро переросла в скандал.

"Слово за слово – и она вызвала полицию. В итоге я просто пересела на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и спокойно улетела в Омск вместе со своей собакой", – рассказала Успенская.

Артистка также отметила, что не предъявляет особых требований к условиям перелета и обычно одинаково спокойно летает как эконом-, так и бизнес-классом.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова с мужем и маленькими детьми покинула Казахстан.

Айсулу Омарова
