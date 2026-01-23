71-летнюю Любовь Успенскую высадили из самолета после скандала со стюардессой

71-летняя певица Любовь Успенская рассказала подробности инцидента, после которого ее высадили с рейса при участии полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила артистка Общественной Службе Новостей (ОСН), конфликт произошел сразу после посадки на борт.

Успенская утверждает, что бортпроводница начала высказывать ей претензии, связанные с правилами перевозки животных, и не позволила занять свое место. В ответ певица вступила в словесную перепалку, которая быстро переросла в скандал.

"Слово за слово – и она вызвала полицию. В итоге я просто пересела на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и спокойно улетела в Омск вместе со своей собакой", – рассказала Успенская.

Артистка также отметила, что не предъявляет особых требований к условиям перелета и обычно одинаково спокойно летает как эконом-, так и бизнес-классом.

