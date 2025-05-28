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Культура и шоу-бизнес

71-летняя Любовь Успенская покорила молодую аудиторию "Что было дальше?"

Любовь Успенская, гость ЧБД, впечатления, участники, шоу, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 09:59 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская неожиданно для своей аудитории приняла участие в юмористическом шоу "Что было дальше?". После съемок певица рассказала о своих впечатлениях, сообщает Zakon.kz.

27 мая 2025 года исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" опубликовала видео, где были представлены закулисные фрагменты. Также Успенская поблагодарила каждого участника.

"Дорогие, долго ждала этот выпуск, было очень любопытно, как в итоге все будет выглядеть. Мне нравится".Любовь Успенская

Далее пошли адресные обращения.

  • Нурлан Сабуров, очень надеюсь, что та история, попавшая в СМИ, – решилась.
  • Тамби Масаев – ты такой обаятельный.
  • Эмир Кашоков, было так смешно.
  • Илья Макаров – ты супер.
  • Лёша Щербаков провоцировал постоянно, но я справилась.
"Вы – такие молодые, юморные, замечательные, конечно, все, как про вас и говорят. От души смеюсь".Любовь Успенская

Поклонники артистки и преданные фанаты шоу поспешили выразить свое восхищение после просмотра.

  • Любовь, я восхищена вашей грацией, юмором и молодым задором! Вы прекрасны!
  • Вы такая светлая душа, всех отметили, всех поблагодарили.
  • Смотрела выпуск только ради вас. Живите долго и счастливо.
  • Было круто и очень смешно, вы крутая.
  • Королева.
  • Вы были чудесны! Одна из лучших гостей!
  • Вдохновение для всех нас.
  • Крутой выпуск, – отмечают пользователи Сети.

Стоит отметить, что вторым гостем известной передачи стал казахстанский музыкант The Limba.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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