71-летняя Любовь Успенская покорила молодую аудиторию "Что было дальше?"

Многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская неожиданно для своей аудитории приняла участие в юмористическом шоу "Что было дальше?". После съемок певица рассказала о своих впечатлениях, сообщает Zakon.kz.

27 мая 2025 года исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" опубликовала видео, где были представлены закулисные фрагменты. Также Успенская поблагодарила каждого участника.

"Дорогие, долго ждала этот выпуск, было очень любопытно, как в итоге все будет выглядеть. Мне нравится". Любовь Успенская

Далее пошли адресные обращения.

Нурлан Сабуров, очень надеюсь, что та история, попавшая в СМИ, – решилась.

Тамби Масаев – ты такой обаятельный.

Эмир Кашоков, было так смешно.

Илья Макаров – ты супер.

Лёша Щербаков провоцировал постоянно, но я справилась.

"Вы – такие молодые, юморные, замечательные, конечно, все, как про вас и говорят. От души смеюсь". Любовь Успенская

Поклонники артистки и преданные фанаты шоу поспешили выразить свое восхищение после просмотра.

Любовь, я восхищена вашей грацией, юмором и молодым задором! Вы прекрасны!

Вы такая светлая душа, всех отметили, всех поблагодарили.

Смотрела выпуск только ради вас. Живите долго и счастливо.

Было круто и очень смешно, вы крутая.

Королева.

Вы были чудесны! Одна из лучших гостей!

Вдохновение для всех нас.

Крутой выпуск, – отмечают пользователи Сети.

Стоит отметить, что вторым гостем известной передачи стал казахстанский музыкант The Limba.

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