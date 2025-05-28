71-летняя Любовь Успенская покорила молодую аудиторию "Что было дальше?"
27 мая 2025 года исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" опубликовала видео, где были представлены закулисные фрагменты. Также Успенская поблагодарила каждого участника.
"Дорогие, долго ждала этот выпуск, было очень любопытно, как в итоге все будет выглядеть. Мне нравится".Любовь Успенская
Далее пошли адресные обращения.
- Нурлан Сабуров, очень надеюсь, что та история, попавшая в СМИ, – решилась.
- Тамби Масаев – ты такой обаятельный.
- Эмир Кашоков, было так смешно.
- Илья Макаров – ты супер.
- Лёша Щербаков провоцировал постоянно, но я справилась.
"Вы – такие молодые, юморные, замечательные, конечно, все, как про вас и говорят. От души смеюсь".Любовь Успенская
Поклонники артистки и преданные фанаты шоу поспешили выразить свое восхищение после просмотра.
- Любовь, я восхищена вашей грацией, юмором и молодым задором! Вы прекрасны!
- Вы такая светлая душа, всех отметили, всех поблагодарили.
- Смотрела выпуск только ради вас. Живите долго и счастливо.
- Было круто и очень смешно, вы крутая.
- Королева.
- Вы были чудесны! Одна из лучших гостей!
- Вдохновение для всех нас.
- Крутой выпуск, – отмечают пользователи Сети.
Стоит отметить, что вторым гостем известной передачи стал казахстанский музыкант The Limba.
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