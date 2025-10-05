#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

У 71-летней Успенской появились проблемы со здоровьем

Любовь Успенская, здоровье, травма , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 22:09 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
У 71-летней певицы Любови Успенской диагностировали перелом руки. Как сообщили СМИ, артистке провели хирургическую операцию, в ходе которой установили швейцарские пластины, сообщает Zakon.kz.

Из-за травмы певица вынуждена была отменить ближайшие концерты и публичные выступления. 

После операции Успенская 5 октября записала видеообращение к поклонникам, заверив, что чувствует себя хорошо.

"Мои верные поклонники и уважаемые СМИ, все прошло хорошо. Выражаю благодарность нашим российским докторам за профессионализм. Ваша Люба жива и здорова", – написала артистка в Instagram.

А ранее Кайрат Нуртас в преддверии большого события трогательно обратился к поклонникам. 

Айсулу Омарова
