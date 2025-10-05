У 71-летней Успенской появились проблемы со здоровьем

У 71-летней певицы Любови Успенской диагностировали перелом руки. Как сообщили СМИ, артистке провели хирургическую операцию, в ходе которой установили швейцарские пластины, сообщает Zakon.kz.

Из-за травмы певица вынуждена была отменить ближайшие концерты и публичные выступления. После операции Успенская 5 октября записала видеообращение к поклонникам, заверив, что чувствует себя хорошо. "Мои верные поклонники и уважаемые СМИ, все прошло хорошо. Выражаю благодарность нашим российским докторам за профессионализм. Ваша Люба жива и здорова", – написала артистка в Instagram.



