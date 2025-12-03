19-летняя невеста Лепса отменила свадьбу с певцом

Российская модель Аврора Киба просила любопытствующую общественность не ждать ее свадьбу с народным артистом России Григорием Лепсом, сообщает Zakon.kz.

Как цитирует девушку Starhit, пока свадьба не планируется.

<br>

"Не говорите "гоп", пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать", – поделилась 19-летняя невеста музыканта.

Также Киба добавила, что мечтает стать матерью и обзавестись большой семьей. По словам девушки, она хотела бы родить троих или четверых детей.

До этого заявления сам Лепс признался, что в его планы тоже входит рождение детей. 63-летний исполнитель уверенно заявил, что "не собирается останавливаться", несмотря на "преклонный возраст".

