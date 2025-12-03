19-летняя невеста Лепса отменила свадьбу с певцом
Фото: Instagram/avrorakiba
Российская модель Аврора Киба просила любопытствующую общественность не ждать ее свадьбу с народным артистом России Григорием Лепсом, сообщает Zakon.kz.
Как цитирует девушку Starhit, пока свадьба не планируется.
"Не говорите "гоп", пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать", – поделилась 19-летняя невеста музыканта.
Также Киба добавила, что мечтает стать матерью и обзавестись большой семьей. По словам девушки, она хотела бы родить троих или четверых детей.
До этого заявления сам Лепс признался, что в его планы тоже входит рождение детей. 63-летний исполнитель уверенно заявил, что "не собирается останавливаться", несмотря на "преклонный возраст".
Ранее мы писали о том, что экс-супруга Павла Прилучного родила третьего ребенка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript