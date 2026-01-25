Маленький внук Розы Рымбаевой поразил Казнет интеллектом

Единственный внук народной артистки Казахстана, Розы Рымбаевой, трехлетний Зейн, доказал феноменальную память и знание географии в раннем возрасте, сообщает Zakon.kz.

Это запечатлела на видео и опубликовала мама мальчика – Акерке Буркитбай. На кадрах пока мама показывает ему изображения, Зейн без труда узнает государственные символы разных стран.

Особенно тронул подписчиков музыкантки момент, когда мальчик несколько раз указал на флаг Казахстана и с гордостью произнес: "Казахстан!".

Подписчики считают, что в словах Зейна уже чувствуется сильная связь с родиной.

Ранее стало известно о съемках фильма о Розе Рымбаевой.