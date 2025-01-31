Редкое семейное фото с отдыха на Мальдивах опубликовала пятая жена Евгения Петросяна
Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях редкое фото с юмористом с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.
В Instagram супруги позировали на пляже в соломенных шляпах и солнцезащитных очках.
"Это были прекрасные, наполненные покоем дни. Пора возвращаться", – отметила Татьяна Брухунова.
Пара провела отпуск на острове без детей. Брухунова говорила, что ей был необходим отпуск после насыщенных двух месяцев работы.
Ранее пятая жена Евгения Петросяна похвасталась снимками с Мальдив, которые сделал муж.
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