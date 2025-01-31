Редкое семейное фото с отдыха на Мальдивах опубликовала пятая жена Евгения Петросяна

35-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях редкое фото с юмористом с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

В Instagram супруги позировали на пляже в соломенных шляпах и солнцезащитных очках.

"Это были прекрасные, наполненные покоем дни. Пора возвращаться", – отметила Татьяна Брухунова.

Пара провела отпуск на острове без детей. Брухунова говорила, что ей был необходим отпуск после насыщенных двух месяцев работы.

Ранее пятая жена Евгения Петросяна похвасталась снимками с Мальдив, которые сделал муж.