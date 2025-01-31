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Мир

Редкое семейное фото с отдыха на Мальдивах опубликовала пятая жена Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях редкое фото с сатириком, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 18:51 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях редкое фото с юмористом с отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

В Instagram супруги позировали на пляже в соломенных шляпах и солнцезащитных очках.

"Это были прекрасные, наполненные покоем дни. Пора возвращаться", – отметила Татьяна Брухунова.

Пара провела отпуск на острове без детей. Брухунова говорила, что ей был необходим отпуск после насыщенных двух месяцев работы.

Ранее пятая жена Евгения Петросяна похвасталась снимками с Мальдив, которые сделал муж.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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