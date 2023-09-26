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Фильм "Брат 3" готовят в прокат в России

"Брат 3" готовят в прокат в России Фото: pixabay
Дебютная картина российского режиссера Валерия Переверзева "Брат 3" выйдет в прокат в конце ноября. Фильм не имеет ничего общего со знаменитой дилогией Алексея Балабанова, сообщает Zakon.kz.

Лента с громким названием, отсылающим к знаменитым фильмам режиссера Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли, рассказывает совершенно другой сюжет. Как пишет Telegram-канал Киноиска, зрителям покажут истории о генеральской дочери, влюбленной в уличного художника, брате-близнеце генерала, который возглавляет ОПГ, и грабителях-неудачниках, проваливших задание.

Сообщается, что в ленте снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс и братья Торсуевы. Картина находится на заключительной стадии производства.

Ранее в Министерстве культуры России запретили к показу самые кассовые фильмы года, "Барби" и "Оппенгеймер". В ведомстве заявили, что"фильмы не отвечают целям и задачам по сохранению традиционных ценностей".

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