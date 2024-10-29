Алла Пугачёва эмоционально ответила хейтерам
Фото: Instagram/alla_orfey
Советская и российская певица Алла Пугачёва за долгое время 29 октября опубликовала пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится", – написала примадонна под постом.
Публикация вызвала поддержку среди поклонников певицы:
- Не слушайте никого, Алла Борисовна! Аплодисменты вам будут звучать вечность!
- Великая женщина и человек!
- Людским безумствам нет предела ! Вы безупречны ! Спасибо вам!
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва с 11-летним сыном Гарри замечена на Кипре.
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