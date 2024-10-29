Алла Пугачёва эмоционально ответила хейтерам

Фото: Instagram/alla_orfey

Советская и российская певица Алла Пугачёва за долгое время 29 октября опубликовала пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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