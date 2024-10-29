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Алла Пугачёва эмоционально ответила хейтерам

Алла Пугачёва эмоционально ответила хейтерам , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 01:15 Фото: Instagram/alla_orfey
Советская и российская певица Алла Пугачёва за долгое время 29 октября опубликовала пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится", – написала примадонна под постом. 

Публикация вызвала поддержку среди поклонников певицы: 

  • Не слушайте никого, Алла Борисовна! Аплодисменты вам будут звучать вечность!
  • Великая женщина и человек!
  • Людским безумствам нет предела ! Вы безупречны ! Спасибо вам!

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва с 11-летним сыном Гарри замечена на Кипре

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