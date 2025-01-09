Умер актер из сериалов "СашаТаня" и "Папины дочки" Анатолий Хропов

В возрасте 60 лет ушел из жизни российский актер Анатолий Хропов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в театральной мастерской "АСБ", умер артист в ночь на 6 января в Санкт-Петербурге. Причину смерти его коллеги не озвучили.

"Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов", – заявили представители мастерской в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с Хроповым состоится в субботу, 11 января, в городском крематории на Шафировском проспекте. Начало церемонии запланировали на 12:50.

Анатолий Хропов окончил ЛГИТМиК и работал в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета. Широкому зрителю он известен благодаря съемкам в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "СашаТаня", "Морские дьяволы", "Невский", "Папины дочки" и "Бандитский Петербург 9: Голландский Пассаж".

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