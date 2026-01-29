"Лучшая инвестиция Пугачёвой": Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем

Несколько дней назад 49-летний артист Максим Галкин опубликовал серию снимков с Нью-Йорка и мгновенно стал любимцем публики, сообщает Zakon.kz.

После уже были размещены видео и фотографии с отдыха на горнолыжном курорте во французских Альпах.

Все эти посты также пользуются популярностью среди подписчиков. Среди комментаторов можно заметить и супругу Галкина.

"Молодец. Все, как я люблю". Алла Пугачёва

Пользователи Сети отмечают, что ведущий изменился до неузнаваемости, оставляя многочисленные комплименты.

Максим вошел в свою прайм-эру и останавливаться не собирается.

Максим, ты что творишь ты почему такой красивый?

Интернет уже после предыдущих фото взбудоражен от восторга, а тут новая порция! Прекрасен!

Максим Александрович, сейчас мы напишем Алле Борисовне и скажем, что вы балуетесь.

У Аллы Борисовны превосходный вкус.

Остановитесь. Вы весь интернет на уши поставили.

Никогда, слышите, никогда не сбривайте бороду и усы! Это огонь просто.

Уже не просто Макс, а PRO MAX.

Вот я и дожила до возраста, когда начал нравится Максим Галкин.

Кажется, я влюбилась.

Алла Борисовна на этапе "котлована" взяла, сразу видно.

Лучшая инвестиция Аллы Пугачёвой.

Как похорошел Галкин при Трампе.

Впрочем, ставшего секс-символом в соцсетях Галкина многие заподозрили в пластике. Так, пластический хирург Софья Абдулаева предположила, что актер изменился внешне после операции.

"В этом нет ничего плохого. При его телосложении самый эффективный способ – это все-таки пересадка жира в мышцу. После чего это все очень красиво визуализируется", – отметила хирург в разговоре с изданием "Газета.ru".

