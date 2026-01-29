"Лучшая инвестиция Пугачёвой": Максим Галкин неожиданно стал новым интернет-крашем
Фото: Instagram/maxgalkinru
Несколько дней назад 49-летний артист Максим Галкин опубликовал серию снимков с Нью-Йорка и мгновенно стал любимцем публики, сообщает Zakon.kz.
После уже были размещены видео и фотографии с отдыха на горнолыжном курорте во французских Альпах.
Все эти посты также пользуются популярностью среди подписчиков. Среди комментаторов можно заметить и супругу Галкина.
"Молодец. Все, как я люблю".Алла Пугачёва
Пользователи Сети отмечают, что ведущий изменился до неузнаваемости, оставляя многочисленные комплименты.
- Максим вошел в свою прайм-эру и останавливаться не собирается.
- Максим, ты что творишь ты почему такой красивый?
- Интернет уже после предыдущих фото взбудоражен от восторга, а тут новая порция! Прекрасен!
- Максим Александрович, сейчас мы напишем Алле Борисовне и скажем, что вы балуетесь.
- У Аллы Борисовны превосходный вкус.
- Остановитесь. Вы весь интернет на уши поставили.
- Никогда, слышите, никогда не сбривайте бороду и усы! Это огонь просто.
- Уже не просто Макс, а PRO MAX.
- Вот я и дожила до возраста, когда начал нравится Максим Галкин.
- Кажется, я влюбилась.
- Алла Борисовна на этапе "котлована" взяла, сразу видно.
- Лучшая инвестиция Аллы Пугачёвой.
- Как похорошел Галкин при Трампе.
Впрочем, ставшего секс-символом в соцсетях Галкина многие заподозрили в пластике. Так, пластический хирург Софья Абдулаева предположила, что актер изменился внешне после операции.
"В этом нет ничего плохого. При его телосложении самый эффективный способ – это все-таки пересадка жира в мышцу. После чего это все очень красиво визуализируется", – отметила хирург в разговоре с изданием "Газета.ru".
Ранее заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров прокомментировал свой отъезд в Лондон, пояснив, что поездка связана с личными обстоятельствами. По его словам, он направился в столицу Великобритании, чтобы встретиться с сыном.
