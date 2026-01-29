#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров объяснил причину отъезда в Лондон

Арман Давлетяров, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 10:25 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров прокомментировал свой отъезд в Лондон, пояснив, что поездка связана с личными обстоятельствами. По его словам, он направился в столицу Великобритании, чтобы встретиться с сыном, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, его старший сын учится в LSE (Лондонская школа экономики и политических наук).

"Живет своей взрослой, насыщенной жизнью-учебой, свой ритм, ответственность. Эти дни были про тепло в душе, про искренность, наши разговоры. Глубокие, честные, на равных. Про поколения, про взгляды на жизнь, про ценности – иногда разные, иногда совпадающие. Мы спорили и не раз. И в этом было много уважения с обеих сторон", – рассказывает медиаменеджер.

Он также уточняет, что самое важное – видеть, что взрослый сын при всей своей занятости хочет проводить время с папой.

"Не потому что надо, а потому что ему интересно и он все больше тянется ко мне. Это трогает и радует одновременно. Что может быть дороже для отца? Для меня порой он все тот самый маленький сын, которого когда-то я носил на руках. И в то же время – взрослый человек, который уже проявляет заботу обо мне, волнуется, бережет. Иногда я ловил себя на том, что иду уже не впереди, а рядом, а порой даже чуть за ним. И именно это греет больше всего. Родители взрослых детей, конечно, меня понимают".Арман Давлетяров

Предновогодний образ Давлетярова вызвал неоднозначную реакцию

Всем известно, что Давлетяров является многодетным отцом: у него четверо сыновей и дочь. Он часто рассказывает о своих взаимоотношениях с наследниками.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
