Максим Галкин поделился воспоминаниями о гастролях

47-летний российский и израильский артист эстрады Максим Галкин опубликовал небольшое видео со зрителями после одного из выступлений, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, размещенных 19 мая 2024 года на странице в Instagram, благодарные зрители преподносят артисту цветы под бурные аплодисменты.

"Самые теплые воспоминания о гастролях в Чехии и Словакии. Спасибо, мои дорогие зрители в Праге, Карловых Варах и Братиславе!" – подписал Галкин публикацию.

Большинство подписчиков оставили добрые комментарии, поблагодарив за подаренные эмоции. Нашлись и те, кто усомнился в необходимости выступлений пародиста.

Спасибо огромное за концерт!

Выступление было шикарным. А ваш голос просто покорил наши сердца.

Спасибо вам за то, что вы – настоящий человек и великолепный артист. А ваш голос – это что-то изумительное!

Ничего интересного, то билеты продает, то показывает свои концерты, – пишут пользователи Сети.

3 апреля 2024 года Галкин порадовал поклонников семейным видео.

Материал по теме Фигуру Галкина оценили пользователи Сети на снимках с повзрослевшим сыном

Ранее организатор концертов и продюсер Евгений Морозов рассказал о шансах заработать у покинувшего Россию юмориста. Промоутер заявил, что, несмотря на все слухи и домыслы, у Галкина все замечательно.