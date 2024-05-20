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Максим Галкин поделился воспоминаниями о гастролях

Максим Галкин поделился воспоминаниями о гастролях, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 14:03 Фото: Instagram/maxgalkinru
47-летний российский и израильский артист эстрады Максим Галкин опубликовал небольшое видео со зрителями после одного из выступлений, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, размещенных 19 мая 2024 года на странице в Instagram, благодарные зрители преподносят артисту цветы под бурные аплодисменты.

"Самые теплые воспоминания о гастролях в Чехии и Словакии. Спасибо, мои дорогие зрители в Праге, Карловых Варах и Братиславе!" – подписал Галкин публикацию.

Большинство подписчиков оставили добрые комментарии, поблагодарив за подаренные эмоции. Нашлись и те, кто усомнился в необходимости выступлений пародиста.

  • Спасибо огромное за концерт!
  • Выступление было шикарным. А ваш голос просто покорил наши сердца.
  • Спасибо вам за то, что вы – настоящий человек и великолепный артист. А ваш голос – это что-то изумительное!
  • Ничего интересного, то билеты продает, то показывает свои концерты, – пишут пользователи Сети.

3 апреля 2024 года Галкин порадовал поклонников семейным видео.

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Ранее организатор концертов и продюсер Евгений Морозов рассказал о шансах заработать у покинувшего Россию юмориста. Промоутер заявил, что, несмотря на все слухи и домыслы, у Галкина все замечательно.

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