Мир должен узнать Казахстан иначе: Димаш Кудайберген сделал важное заявление

Казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген 29 января опубликовал новый пост в Instagram, в котором заявил о начале "новой эпохи" для отечественного шоу-бизнеса и призвал поддержать международное музыкальное реалити-шоу Voice Beyond Horizon, сообщает Zakon.kz.

Артист подчеркнул, что пришло время вывести казахстанский шоу-бизнес на международный уровень. По его словам, речь идет не только о музыке, но и о развитии индустрии в целом – от культуры и туризма до экономики.

"Пришло время вывести казахстанский шоу-бизнес на международный уровень. Мы больше не просто зрители. Мы – сцена. Мы готовы развивать нашу индустрию, туризм и экономику через шоу-бизнес. В этом конкурсе родятся новые имена, новое качество и новое видение. Смотреть это шоу – значит быть не просто зрителем, а поддержать новую эпоху казахстанского шоу-бизнеса. Мир должен знать нас не только как талантливых, но и как влиятельный культурный хаб. Давайте создадим эту возможность вместе. От вас мы ждем лишь поддержки в социальных сетях – подпишитесь на страницу @voicebeyondhorizon. С новым шагом!" – написал он.

Новый пост Димаша стал продолжением анонса международного музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon, премьера которого состоится 5 февраля на телеканале Hunan TV. В проекте Димаш выступает в качестве исполнительного продюсера. В шоу примут участие восемь вокалистов из разных стран.

Ранее артист отмечал, что у проекта две ключевые цели – представить Казахстан мировой аудитории и дать шанс будущим звездам выйти на большую сцену. Димаш также призвал подписаться и поддержать проект в социальных сетях.