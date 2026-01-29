#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Культура и шоу-бизнес

Мир должен узнать Казахстан иначе: Димаш Кудайберген сделал важное заявление

Димаш Кудайберген, шоу, реалити, конркус , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 22:38 Фото: Zakon.kz
Казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайберген 29 января опубликовал новый пост в Instagram, в котором заявил о начале "новой эпохи" для отечественного шоу-бизнеса и призвал поддержать международное музыкальное реалити-шоу Voice Beyond Horizon, сообщает Zakon.kz.

Артист подчеркнул, что пришло время вывести казахстанский шоу-бизнес на международный уровень. По его словам, речь идет не только о музыке, но и о развитии индустрии в целом – от культуры и туризма до экономики.

"Пришло время вывести казахстанский шоу-бизнес на международный уровень. Мы больше не просто зрители. Мы – сцена. Мы готовы развивать нашу индустрию, туризм и экономику через шоу-бизнес. В этом конкурсе родятся новые имена, новое качество и новое видение. Смотреть это шоу – значит быть не просто зрителем, а поддержать новую эпоху казахстанского шоу-бизнеса. Мир должен знать нас не только как талантливых, но и как влиятельный культурный хаб. Давайте создадим эту возможность вместе. От вас мы ждем лишь поддержки в социальных сетях – подпишитесь на страницу @voicebeyondhorizon. С новым шагом!" – написал он.

Новый пост Димаша стал продолжением анонса международного музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon, премьера которого состоится 5 февраля на телеканале Hunan TV. В проекте Димаш выступает в качестве исполнительного продюсера. В шоу примут участие восемь вокалистов из разных стран.

Ранее артист отмечал, что у проекта две ключевые цели – представить Казахстан мировой аудитории и дать шанс будущим звездам выйти на большую сцену. Димаш также призвал подписаться и поддержать проект в социальных сетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Раскрыты некоторые секреты о международном шоу Димаша Кудайбергена – первые кадры
09:15, 30 октября 2025
Раскрыты некоторые секреты о международном шоу Димаша Кудайбергена – первые кадры
Димаш Кудайберген и участники его шоу продолжают ездить по Казахстану
05:46, 21 сентября 2025
Димаш Кудайберген и участники его шоу продолжают ездить по Казахстану
Димаш покажет всему миру алматинский Арбат и Зеленый базар
07:15, 28 сентября 2025
Димаш покажет всему миру алматинский Арбат и Зеленый базар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" переиграл "Бейбарыс", "Сарыарка" разгромила "Номад"
23:35, 29 января 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" переиграл "Бейбарыс", "Сарыарка" разгромила "Номад"
Рыбакина рассказала, что станет ключом к победе над Соболенко в финале AO-2026
23:10, 29 января 2026
Рыбакина рассказала, что станет ключом к победе над Соболенко в финале AO-2026
"Улытау" уступил клубу из Косово в товарищеском матче
22:36, 29 января 2026
"Улытау" уступил клубу из Косово в товарищеском матче
Рыбакина оценила вклад Вукова в свой успех после выхода в финал AO-2026
22:26, 29 января 2026
Рыбакина оценила вклад Вукова в свой успех после выхода в финал AO-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: