Шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае

Премьера международного музыкального шоу Voice Beyond Horizon стала событием национального масштаба в Китае. Лицом проекта стал казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте DimashNews.com, в первые 24 часа шоу набрало 102 млн просмотров, побив медиарейтинги страны.

В отчете телеканала Hunan TV, который транслирует шоу, говорится, что премьера заняла первое место среди региональных спутниковых телеканалов в китайской сети CVB (China Audiovisual Big Data), национальной сети CSM (China Media Research) и городской сети CSM71, а также первое место среди региональных спутниковых телеканалов в рейтингах KuYun и Huanwang в режиме реального времени.

Шоу "Voice Beyond Horizon" стало пионером в области одновременных прямых трансляций посольствами и центральными СМИ: посольство Казахстана в Китае и газета China Daily совместно транслировали первый эпизод.

Оно получило единодушные рекомендации от национальных учреждений и ведущих СМИ, таких как посольство Казахстана и посольство Малайзии в Китае.

Программа получила единодушную похвалу от официальных СМИ, включая Audiovisual China, People’s Daily English Client и China Daily.

