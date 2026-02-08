#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
494.63
583.22
6.42
Культура и шоу-бизнес

Шоу Димаша Кудайбергена побило смелый рекорд в Китае

Казахстанский певец, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 03:59 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Премьера международного музыкального шоу Voice Beyond Horizon стала событием национального масштаба в Китае. Лицом проекта стал казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте DimashNews.com, в первые 24 часа шоу набрало 102 млн просмотров, побив медиарейтинги страны.

В отчете телеканала Hunan TV, который транслирует шоу, говорится, что премьера заняла первое место среди региональных спутниковых телеканалов в китайской сети CVB (China Audiovisual Big Data), национальной сети CSM (China Media Research) и городской сети CSM71, а также первое место среди региональных спутниковых телеканалов в рейтингах KuYun и Huanwang в режиме реального времени.

Шоу "Voice Beyond Horizon" стало пионером в области одновременных прямых трансляций посольствами и центральными СМИ: посольство Казахстана в Китае и газета China Daily совместно транслировали первый эпизод.

Оно получило единодушные рекомендации от национальных учреждений и ведущих СМИ, таких как посольство Казахстана и посольство Малайзии в Китае.

Программа получила единодушную похвалу от официальных СМИ, включая Audiovisual China, People’s Daily English Client и China Daily.

Ранее мы писали о том, что Димаш Кудайберген поклонился Розе Рымбаевой на ее юбилейном концерте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Димаш Кудайберген и участники его шоу продолжают ездить по Казахстану
05:46, 21 сентября 2025
Димаш Кудайберген и участники его шоу продолжают ездить по Казахстану
Раскрыты некоторые секреты о международном шоу Димаша Кудайбергена – первые кадры
09:15, 30 октября 2025
Раскрыты некоторые секреты о международном шоу Димаша Кудайбергена – первые кадры
В Казахстане стартовали съемки шоу Димаша
05:15, 12 сентября 2025
В Казахстане стартовали съемки шоу Димаша
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
04:46, 09 февраля 2026
"Ему конец": американский боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
04:18, 09 февраля 2026
"Никакого хайпа": Хабиб Нурмагомедов и Энтони Джошуа встретились в Дубае
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
03:45, 09 февраля 2026
Американские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх-2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
03:17, 09 февраля 2026
Появились результаты соревнований с участием казахстанцев на ОИ-2026 на 8 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: