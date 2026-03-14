Продюсер раскрыл, сколько стоит вернуть Андрея Губина на сцену
Российский продюсер Евгений Морозов высказался о том, что известный в прошлом певец Андрей Губин, желающий вернуться на сцену, с трудом сможет воплотить это в жизнь, сообщает Zakon.kz.
Как передает Super, свое мнение он выразил в беседе с aif.ru.
"Вы же видели его лицо? С ним что‑то жуткое происходит. И он сам это осознает. Ему надо заходить с новым репертуаром. А новый репертуар продвинуть невозможно, если ты будешь петь старые песни", – считает продюсер.
Прежний репертуар Андрея, считает он, морально устарел: на стриминговых музыкальных площадках не слушают "два притопа, три прихлопа". Губину нужно будет придумать что‑то новое. А для этого, по словам Евгения, нужно поработать в студии.
"…Сесть, записаться, подключить музыкантов. И это стоит денег. Сколько стоит перезапустить Андрея? Я думаю, минимум 60 миллионов рублей. А будут ли у него концерты, чтобы эти деньги вернуть? Вопрос. А возвращать надо", – заключил Морозов.
Он добавил, что исполнитель хита "Девушки как звезды" "психологически не готов к сцене".
