Культура и шоу-бизнес

Пожилая сотрудница музея покорила соцсети, рассказывая об искусстве на сленге зумеров

Музеи для поколения Z, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 03:16 Фото: Х/globalmuseum
77-летняя заместительница руководителя отдела скульптуры Национальной галереи искусств в Вашингтоне Элисон Лакс научилась рассказывать об искусстве на сленге зумеров и стала популярной в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Видео, в которых она рассказывает об экспонатах XVI века, используя сленг поколения Z, набрали в сумме 8,7 млн просмотров в Instagram и несколько тыс. восторженных комментариев. Об этом передает The Washington Post.

"Чат, сейчас я вам это разнесу в стиле Римской империи. Хейтеры скажут, что эта урна – так себе, но они просто не шарят, потому что мы уже заценили весь ее вайб", – рассказывает она за витриной с 16-вековой урной.
"Теперь я буду слушать экскурсии только в таком формате", – написал один из интернет-пользователей.

Женщина работает в Национальной галерее искусств уже 47 лет. За это время она участвовала в организации выставок итальянского Возрождения и написала книгу о морских существах в искусстве Венеции XV века. На участие в вирусных видео она согласилась ради одной цели, чтобы привлечь внимание к музейной коллекции.

"Честно, она разнесла", – отметил кто-то из комментаторов, используя популярное зумерское выражение для высшей похвалы.

Также креативным способом работники аэропорта Америки решили спасти плюшевого мишку.

