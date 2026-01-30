Пожилая сотрудница музея покорила соцсети, рассказывая об искусстве на сленге зумеров

77-летняя заместительница руководителя отдела скульптуры Национальной галереи искусств в Вашингтоне Элисон Лакс научилась рассказывать об искусстве на сленге зумеров и стала популярной в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Видео, в которых она рассказывает об экспонатах XVI века, используя сленг поколения Z, набрали в сумме 8,7 млн просмотров в Instagram и несколько тыс. восторженных комментариев. Об этом передает The Washington Post.

"Чат, сейчас я вам это разнесу в стиле Римской империи. Хейтеры скажут, что эта урна – так себе, но они просто не шарят, потому что мы уже заценили весь ее вайб", – рассказывает она за витриной с 16-вековой урной.

Alison Luchs, who has worked at the National Gallery of Art for 47 years, agreed to learn Gen Z slang and make videos because she wanted to raise interest in the museum’s art.



"Теперь я буду слушать экскурсии только в таком формате", – написал один из интернет-пользователей.

Женщина работает в Национальной галерее искусств уже 47 лет. За это время она участвовала в организации выставок итальянского Возрождения и написала книгу о морских существах в искусстве Венеции XV века. На участие в вирусных видео она согласилась ради одной цели, чтобы привлечь внимание к музейной коллекции.

"Честно, она разнесла", – отметил кто-то из комментаторов, используя популярное зумерское выражение для высшей похвалы.

