Умерла звезда "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей
Фото: wikipedia/Йоав Галант
В Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком в возрасте 71 года умерла актриса Валери Махаффей, ставшая известной благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Variety, о смерти артистки рассказал ее муж, актер Джозеф Келл.
"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", – сказал супруг актрисы.
Махаффей родилась в Индонезии и жила там до 11 лет. Она неоднократно переезжала в другие страны, однако ее актерская карьера началась на сцене в Нью-Йорке.
В 1992 году Махаффей стала обладателем премии "Эмми" за лучшую комедийную роль второго плана. Она сыграла в телесериале "Хор", ситкоме "Детство Шелдона", фильмах "Чудо на Гудзоне" и "Фаворит". Как отмечает издание, актриса всегда была универсальной, поэтому пользовалась спросом.
Ранее сообщалось, что американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф", ушел из жизни в возрасте 84 лет.
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