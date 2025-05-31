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Культура и шоу-бизнес

Умерла звезда "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей

умерла Валери Махаффей, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 19:01 Фото: wikipedia/Йоав Галант
В Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком в возрасте 71 года умерла актриса Валери Махаффей, ставшая известной благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, о смерти артистки рассказал ее муж, актер Джозеф Келл.

"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", – сказал супруг актрисы.

Махаффей родилась в Индонезии и жила там до 11 лет. Она неоднократно переезжала в другие страны, однако ее актерская карьера началась на сцене в Нью-Йорке.

В 1992 году Махаффей стала обладателем премии "Эмми" за лучшую комедийную роль второго плана. Она сыграла в телесериале "Хор", ситкоме "Детство Шелдона", фильмах "Чудо на Гудзоне" и "Фаворит". Как отмечает издание, актриса всегда была универсальной, поэтому пользовалась спросом.

Ранее сообщалось, что американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф", ушел из жизни в возрасте 84 лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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