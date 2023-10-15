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Иранского кинорежиссера и его супругу нашли мертвыми в собственном доме

авто Фото: pixabay
83-летнего иранского кинорежиссера и сценариста Дариюша Мехрджуи вместе с женой обнаружили мертвыми в их доме на севере Ирана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства ИРНА, 14 октября дочь супружеской пары позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила об обнаружении тел родителей.

По предварительным данным следствия, режиссера перед смертью избивали по шее и голове, это подтверждают обнаруженные на теле порезы и следы воздействия острого предмета, а его жену задушили.

Отмечается, что полиция уже ищет подозреваемых, тела погибших были доставлены в судебно-медицинскую экспертизу для более детального исследования.

Режиссер снял около 20 кинокартин, которые удостоились ряда международных премий. Его работа "Корова" (1969) отметилась на Берлинском кинофестивале, а "Мистер Наивность" (1971) был номинирован на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля.

В 1993 году Мехрджуи получил "Золотую раковину" кинофестиваля в Сан-Себастьяне за "Сару", а в 1998-м — приз "Серебряный Хьюго" Чикагского кинофестиваля за фильм "Грушевое дерево". В 1999 году режиссер стал обладателем премии Дон Кихота за фильм "Госпожа".

Ранее сообщалось, что пропавший в Акмолинской области полицейский найден мертвым.

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