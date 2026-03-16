#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
486.2
557.82
6
Мир

Мэра во Франции нашли мертвым в лесу после выборов

убийство политика, мэр, франция, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 00:31
Мэра французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиана Берсаита нашли мертвым на следующий день после поражения в первом туре муниципальных выборов в небольшой коммуне с населением около 750 человек. За оппонента Берсаита проголосовали 55,5% избирателей, сообщает Zakon.kz.

Выборы прошли 15 марта. После объявления результатов мэр покинул избирательную комиссию и перестал отвечать на звонки. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.

"Родственники обратились в полицию, заметив пропажу пневматической винтовки, которая хранилась у Берсаита дома. На следующий день его тело обнаружили в лесистой местности недалеко от коммуны. Прокуратура города По начала расследование", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что гражданку Казахстана Екатерину Шилову, которая пропала в Польше при странных обстоятельствах, нашли мертвой. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Николай Ежелев
Читайте также
Во Франции стартовали парламентские выборы: как это повлияет на политику Запада
09:54, 30 июня 2024
Во Франции стартовали парламентские выборы: как это повлияет на политику Запада
Жители Нью-Йорка выбирают почетного мэра города среди собак
22:52, 27 июля 2024
Жители Нью-Йорка выбирают почетного мэра города среди собак
Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау
16:44, 04 октября 2024
Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские теннисисты узнали имена соперников на "Мастерсе" в Майами
01:46, 17 марта 2026
Казахстанские теннисисты узнали имена соперников на "Мастерсе" в Майами
"Была просто выжата": Соболенко высказалась о жаре в финале Индиан-Уэллса
01:18, 17 марта 2026
"Была просто выжата": Соболенко высказалась о жаре в финале Индиан-Уэллса
Главный тренер "Актобе" сделал заявление после поражения от "Кайрата" в КПЛ
00:44, 17 марта 2026
Главный тренер "Актобе" сделал заявление после поражения от "Кайрата" в КПЛ
Как выглядит турнирная таблица мужской Нац.лиги по волейболу после IV большого тура
00:16, 17 марта 2026
Как выглядит турнирная таблица мужской Нац.лиги по волейболу после IV большого тура
