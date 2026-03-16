Мэра во Франции нашли мертвым в лесу после выборов

Мэра французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиана Берсаита нашли мертвым на следующий день после поражения в первом туре муниципальных выборов в небольшой коммуне с населением около 750 человек. За оппонента Берсаита проголосовали 55,5% избирателей, сообщает Zakon.kz.

Выборы прошли 15 марта. После объявления результатов мэр покинул избирательную комиссию и перестал отвечать на звонки. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.

"Родственники обратились в полицию, заметив пропажу пневматической винтовки, которая хранилась у Берсаита дома. На следующий день его тело обнаружили в лесистой местности недалеко от коммуны. Прокуратура города По начала расследование", – пишет издание.

