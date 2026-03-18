От "Слова пацана" к Басте: Слава Копейкин шокировал фанатов новой ролью

Российский актер Слава Копейкин, ставший популярным благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", анонсировал свое участие в автобиографическом фильме "Баста. Начало игры", сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что исполнит роль самого Василия Вакуленко, он же Баста. Копейкин назвал артиста "маэстро всея русского рэпа". И все же деталей о предстоящих съемках он не озвучил.





"Подробностей, деталей и секретов больше рассказать не могу, но скажу честно, мне одновременно радостно, страшно, волнительно и драйвово. Верю в этот проект и команду всем сердцем и невероятно рад возможности наконец поработать с замечательным режиссером, художником и умельцем своего дела Стасом Ивановым. Благодарен всем и каждому, кто находится рядом, кто причастен и задействован. Спасибо Василию Михайловичу и всей команде "Газгольдер" за невероятную поддержку и веру в нас. Погнали! Всем рэп!" – рассказал актер.

Также Копейкин опубликовал совместные снимки с Бастой.

Ранее сообщалось, что юный фанат Басты получил бесплатные билеты на каждый концерт музыканта.