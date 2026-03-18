Культура и шоу-бизнес

От "Слова пацана" к Басте: Слава Копейкин шокировал фанатов новой ролью

Слава Копейкин снимется в роли Басты, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 19:00 Фото: Telegram/Отец Русского Гуманизма
Российский актер Слава Копейкин, ставший популярным благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", анонсировал свое участие в автобиографическом фильме "Баста. Начало игры", сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что исполнит роль самого Василия Вакуленко, он же Баста. Копейкин назвал артиста "маэстро всея русского рэпа". И все же деталей о предстоящих съемках он не озвучил.


"Подробностей, деталей и секретов больше рассказать не могу, но скажу честно, мне одновременно радостно, страшно, волнительно и драйвово. Верю в этот проект и команду всем сердцем и невероятно рад возможности наконец поработать с замечательным режиссером, художником и умельцем своего дела Стасом Ивановым. Благодарен всем и каждому, кто находится рядом, кто причастен и задействован. Спасибо Василию Михайловичу и всей команде "Газгольдер" за невероятную поддержку и веру в нас. Погнали! Всем рэп!" – рассказал актер.

Также Копейкин опубликовал совместные снимки с Бастой.

Ранее сообщалось, что юный фанат Басты получил бесплатные билеты на каждый концерт музыканта.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Звезда сериала "Слово пацана" заговорил на казахском
15-летний актер из сериала "Слово пацана" снял клип на хит Серова
Сообщения о своей смерти опроверг актер из сериала "Слово пацана"
