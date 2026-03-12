Анджелина Джоли обращалась к киллеру, чтобы заказать саму себя

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала о тяжелом периоде в жизни, когда даже пыталась нанять киллера, чтобы убить себя, сообщает Zakon.kz.

В интервью IMDB Джоли рассказала, что в 2001 году она переживала тяжелый период в своей карьере, и это было настолько невыносимо, что она задумалась о радикальном решении: нанять киллера, чтобы тот лишил ее жизни.

"Это прозвучит безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-нибудь, чтобы меня убить", – сказала она.

Почему киллер? Актриса объяснила, что она не хотела, чтобы ее семья, особенно мать, несла бремя ответственности за ее самоубийство.

"Я прекрасно понимала, что многие люди вокруг меня, например, моя мать, почувствуют, что они недостаточно сделали или отдали недостаточно, если бы я покончила с собой", – сказала голливудская легенда.

Поэтому она решила, что нужно обратиться к кому-то, кто сделает это за нее, например, под прикрытием ограбления.

"Это было бы убийством, и никто бы не почувствовал, что подвел меня", – поделилась Джоли.

Однако, когда она нашла такого человека, тот оказался достаточно "порядочным".

"Он был вполне порядочным человеком и спросил, могу ли я подумать и позвонить ему снова через два месяца", – сказала звезда.

И за эти два месяца ее жизнь изменилась, она решила отказаться от этой затеи и жить дальше. Спустя время актриса задумывалась, что было бы, если бы через два месяца во время повторного звонка киллеру ее намерения не изменились бы.

В январе 2026 года сообщалось, что Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом решила покинуть Лос-Анджелес и выставила дом на продажу.