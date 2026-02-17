Лидер "Ахмата" Самородов обозначил цель клуба на остаток сезона

1 марта стартует вторая часть российской Премьер-лиги по футболу, где в одном из матчей грозненский "Ахмат" принимает у себя дома московский ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

"Ахмат" с недавних пор находится под пристальным вниманием казахстанских болельщиков, так как в составе клуба играют два наших соотечественника, один из которых, Максим Самородов, показывает стабильные результаты на уровне РПЛ.

Авторитетный игрок в беседе с "Матч-ТВ" рассказал о задаче своей команды на остаток сезона.

"Нужно выполнить командную цель, которая перед нами поставлена. Только в этом случае я буду удовлетворен. Минимум пятое место". Максим Самородов

Сейчас подопечные экс-тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с активом в 22 очка.

От пятой позиции, где ныне располагается "Балтика" (Калининград), их отделяет 13 баллов.

В заключительном поединке турецких сборов 18 февраля "Ахмат" встретится с костанайским "Тоболом".

Как уже известно, состав грозненского коллектива недавно пополнил экс-игрок "Елимая" Галымжан Кенжебек, который уже проявил себя, забив пару мячей за свой новый коллектив.