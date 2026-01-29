ФК "Кайрат" покидает один из его лучших игроков – Егор Сорокин

29 января чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о расставании со своим ведущим защитником – 30-летним российским игроком Егором Сорокиным, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "желто-черных", футболист завершает выступления за алматинский коллектив в связи с истечением срока контракта.

Сорокин надел майку "Кайрата" летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды.

В составе "алматинцев" он дважды выиграл чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Болельщики помнят его решающий гол в послематчевой серии пенальти с шотландским "Селтиком", который вывел нашу команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

За полтора года в "Кайрате" Егор провел 54 матча, где забил два гола и отдал две голевые передачи.

Свою последнюю встречу в составе алматинской дружины российский защитник сыграл минувшей ночью на выезде против "Арсенала".