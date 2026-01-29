#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Спорт

ФК "Кайрат" покидает один из его лучших игроков – Егор Сорокин

Футбол Уход Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 18:30 Фото: Instagram/f.c.kairat
29 января чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о расставании со своим ведущим защитником – 30-летним российским игроком Егором Сорокиным, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "желто-черных", футболист завершает выступления за алматинский коллектив в связи с истечением срока контракта.

Сорокин надел майку "Кайрата" летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды.

В составе "алматинцев" он дважды выиграл чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Болельщики помнят его решающий гол в послематчевой серии пенальти с шотландским "Селтиком", который вывел нашу команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

За полтора года в "Кайрате" Егор провел 54 матча, где забил два гола и отдал две голевые передачи.

Свою последнюю встречу в составе алматинской дружины российский защитник сыграл минувшей ночью на выезде против "Арсенала".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Состав "Кайрата" пополнил российский футболист Егор Сорокин
12:42, 23 июля 2024
Состав "Кайрата" пополнил российский футболист Егор Сорокин
ФК "Кайрат" арендовал игрока сборной Узбекистана
21:31, 15 января 2024
ФК "Кайрат" арендовал игрока сборной Узбекистана
Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"
03:59, 29 сентября 2025
Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-голкипер сборной Казахстана усилит клуб КПЛ
19:02, Сегодня
Экс-голкипер сборной Казахстана усилит клуб КПЛ
Елена Рыбакина узнала хорошие новости перед финалом Australian Open-2026
18:33, Сегодня
Елена Рыбакина узнала хорошие новости перед финалом Australian Open-2026
Казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира в Португалии
18:10, Сегодня
Казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира в Португалии
Как Рыбакина одержала победу над принципиальной соперницей и вышла в финал AO: видео
18:03, Сегодня
Как Рыбакина одержала победу над принципиальной соперницей и вышла в финал AO: видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: