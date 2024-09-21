Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Татарстане сделали уникальную находку в могильнике, который старше египетских пирамид

археология, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:19 Фото: pixabay
В Татарстане провели раскопки древнего могильника первобытных людей. Специалисты считают, что ему около 6,5 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба местного комитета по охране объектов культурного наследия, по предварительным данным, захоронение древнее египетских пирамид более чем на 1,5 тыс. лет.

"Артефакт обнаружили в 2023 году в Мензелинском районе и внесли в список объектов культурного наследия Татарстана. Специалисты нашли девять погребений людей, живших в каменном веке, а также каменные наконечники стрел и украшения из камня и клыков животных", – рассказали в комитете.
раскопки, археология, Татарстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 14:19

Фото: пресс-служба Комитета республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Среди девяти погребений ученые выделили два особенно ярких. В одном из них находились женщина с ребенком примерно четырех-пяти лет, уложенным между ее ног, оба они были щедро украшены изделиями из клыков животных и охрой. В другом захоронении находился скелет взрослого мужчины, на его шее было ожерелье из тщательно отполированных клыков кабана.

В Монголии нашли уникальную гробницу аристократки в желтом плаще. Предположительно, останки принадлежат современнице Киданьской империи Ляо, которая правила большей частью территории современной Монголии между X и XII веками нашей эры.

Читайте также

мозг, гениальность, IQ
Каким должен быть IQ, чтобы человека назвали гением
планета, Венера, космос
Индия потратит 149 миллионов долларов на полет к Венере
зрение, глаза
Илон Маск рассказал об особенностях нового зрительного импланта
Андрей Дюсупов
Татарстан 2024 год Ученые Археология История
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
гороскоп, звезды
Деньги и спокойствие: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: