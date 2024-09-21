В Татарстане сделали уникальную находку в могильнике, который старше египетских пирамид

В Татарстане провели раскопки древнего могильника первобытных людей. Специалисты считают, что ему около 6,5 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба местного комитета по охране объектов культурного наследия, по предварительным данным, захоронение древнее египетских пирамид более чем на 1,5 тыс. лет.

"Артефакт обнаружили в 2023 году в Мензелинском районе и внесли в список объектов культурного наследия Татарстана. Специалисты нашли девять погребений людей, живших в каменном веке, а также каменные наконечники стрел и украшения из камня и клыков животных", – рассказали в комитете.

Фото: пресс-служба Комитета республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Среди девяти погребений ученые выделили два особенно ярких. В одном из них находились женщина с ребенком примерно четырех-пяти лет, уложенным между ее ног, оба они были щедро украшены изделиями из клыков животных и охрой. В другом захоронении находился скелет взрослого мужчины, на его шее было ожерелье из тщательно отполированных клыков кабана.

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