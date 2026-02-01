Галкин продолжает покорять фанатов новым образом
Шоумен Максим Галкин продолжает публиковать себя в новом образе, вызывая восхищение фанатов, сообщает Zakon.kz.
Последние несколько дней артист публикует посты с горнолыжного курорта. Приехал туда Галкин не только снимать контент, но и кататься на лыжах.
Между делом артист не забывает показывать фанатам свой новый образ.
Под каждым постом – восхищение фанатов:
- Прекрасно выглядите! Хорошего отдыха!
- Максим, вы мне пульс учащаете!
- Теперь его не остановить!
- Максим, остановись, а то в горах снег растает!
Ранее 49-летний артист Максим Галкин опубликовал серию снимков из Нью-Йорка и мгновенно стал любимцем публики.
