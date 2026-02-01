#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Галкин продолжает покорять фанатов новым образом

Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 09:50 Фото: Instagram/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин продолжает публиковать себя в новом образе, вызывая восхищение фанатов, сообщает Zakon.kz.

Последние несколько дней артист публикует посты с горнолыжного курорта. Приехал туда Галкин не только снимать контент, но и кататься на лыжах.

Между делом артист не забывает показывать фанатам свой новый образ.

Под каждым постом – восхищение фанатов:

  • Прекрасно выглядите! Хорошего отдыха!
  • Максим, вы мне пульс учащаете!
  • Теперь его не остановить!
  • Максим, остановись, а то в горах снег растает!

Ранее 49-летний артист Максим Галкин опубликовал серию снимков из Нью-Йорка и мгновенно стал любимцем публики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
