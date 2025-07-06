11-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхитила фанатов
Фото: Instagram/maxgalkinru
49-летний известный юморист Максим Галкин порадовал фанатов новым семейным видео, сообщает Zakon.kz.
6 июля он на своей странице разместил ролик, на котором вместе с дочерью Лизой готовит яичницу. Видео снимает и комментирует за кадром Алла Пугачева.
Публикация набрала множество лайков и восхищенных комментариев:
- Какие вы душевные, прекрасные!!! Счастья и мира вашей семье!
- Какая красота. И самые лучшие помощники! Даже запах чувствуется, я точно знаю, что вкусно!
- Очень любим такие домашние видео! Лиза – прекрасна!
- Люблю Аллу, люблю Максима, люблю Лизу!
А ранее Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем.
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