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Культура и шоу-бизнес

11-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхитила фанатов

Максим Галкин, Лиза, Алла Пугачева, дети , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 22:01 Фото: Instagram/maxgalkinru
49-летний известный юморист Максим Галкин порадовал фанатов новым семейным видео, сообщает Zakon.kz.

6 июля он на своей странице разместил ролик, на котором вместе с дочерью Лизой готовит яичницу. Видео снимает и комментирует за кадром Алла Пугачева. 

Публикация набрала множество лайков и восхищенных комментариев:

  • Какие вы душевные, прекрасные!!! Счастья и мира вашей семье!
  • Какая красота. И самые лучшие помощники! Даже запах чувствуется, я точно знаю, что вкусно!
  • Очень любим такие домашние видео! Лиза – прекрасна!
  • Люблю Аллу, люблю Максима, люблю Лизу!

А ранее Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем. 

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Айсулу Омарова
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