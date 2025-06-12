Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой покоряет соцсети
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин продолжает публиковать кадры с отдыха у моря. В этот раз в объектив попала дочь Лиза, сообщает Zakon.kz.
"Моя Мона Лиза", – подписал он снимки с дочкой у бассейна.
Публикация вызвала шквал положительных реакций:
- Красивые родители, красивые дети.
- Красавица.
- Какая она красивая!
- Куколка, наша всеобщая любимица.
- Лиза не просто красавица, в ней великолепная генетика. Мне кажется, она похожа на маму Максима.
- Какая красивая, искренняя.
- Лиза выросла. Помню вашу солнечную голубоглазую малышку, а теперь Мона Лиза.
- Какая красивая Лиза стала. Взрослая.
В одной из предыдущих публикаций Галкин опубликовал собственные фото и тоже сорвал шквал положительных комментариев.
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