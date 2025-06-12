Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой покоряет соцсети

Фото: Instagram/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин продолжает публиковать кадры с отдыха у моря. В этот раз в объектив попала дочь Лиза, сообщает Zakon.kz.

"Моя Мона Лиза", – подписал он снимки с дочкой у бассейна. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Публикация вызвала шквал положительных реакций: Красивые родители, красивые дети.

Красавица.

Какая она красивая!

Куколка, наша всеобщая любимица.

Лиза не просто красавица, в ней великолепная генетика. Мне кажется, она похожа на маму Максима.

Какая красивая, искренняя.

Лиза выросла. Помню вашу солнечную голубоглазую малышку, а теперь Мона Лиза.

Какая красивая Лиза стала. Взрослая. В одной из предыдущих публикаций Галкин опубликовал собственные фото и тоже сорвал шквал положительных комментариев.

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