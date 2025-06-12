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Культура и шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой покоряет соцсети

юморист Максим Галкин с доской Лизой, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 11:27 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин продолжает публиковать кадры с отдыха у моря. В этот раз в объектив попала дочь Лиза, сообщает Zakon.kz.

"Моя Мона Лиза", – подписал он снимки с дочкой у бассейна.

Публикация вызвала шквал положительных реакций:

  • Красивые родители, красивые дети.
  • Красавица.
  • Какая она красивая!
  • Куколка, наша всеобщая любимица.
  • Лиза не просто красавица, в ней великолепная генетика. Мне кажется, она похожа на маму Максима.
  • Какая красивая, искренняя.
  • Лиза выросла. Помню вашу солнечную голубоглазую малышку, а теперь Мона Лиза.
  • Какая красивая Лиза стала. Взрослая.

В одной из предыдущих публикаций Галкин опубликовал собственные фото и тоже сорвал шквал положительных комментариев. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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