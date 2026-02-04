Фанаты Димаша Кудайбергена из девяти стран объединились ради песни на казахском языке

Фанаты известного артиста Димаша Кудайбергена из Латинской Америки объединились в музыкальном проекте, вдохновившись культурой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что поклонники творчества популярнейшего композитора из стран Латинской Америки представили музыкальный проект под названием "Unforgettable Day – Faithful Love, One Voice, One Dear Family". В записи приняли участие Dears из Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая, Коста-Рики, Мексики, Чили, Эквадора и Сальвадора.

Особенностью проекта стало исполнение песни на казахском языке.

В публикации Dimashnews говорится, что обожатели Кудайбергена по всему миру все чаще изучают казахский язык и культуру, знакомятся с национальной музыкальной традицией и даже осваивают игру на казахских народных инструментах.

"Проект объединил поклонников, живущих в разных странах и на разных континентах, но связанных общей любовью к музыке артиста. Выбранная композиция символизирует верную любовь – любовь без границ – и отражает философию международного сообщества Dears, в котором расстояния не имеют значения", – поделились организаторы проекта.

Материал по теме Домбра, гитара и невероятная гармония: Димаш вместе с братом удивили фанатов новым роликом

30 января 2026 года фанаты Кудайбергена отметили важный праздник – 9-летие Dears Day. Об этом можно прочитать по следующей ссылке.