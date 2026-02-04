#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Культура и шоу-бизнес

Фанаты Димаша Кудайбергена из девяти стран объединились ради песни на казахском языке

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:01 Фото: Zakon.kz
Фанаты известного артиста Димаша Кудайбергена из Латинской Америки объединились в музыкальном проекте, вдохновившись культурой Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что поклонники творчества популярнейшего композитора из стран Латинской Америки представили музыкальный проект под названием "Unforgettable Day – Faithful Love, One Voice, One Dear Family". В записи приняли участие Dears из Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая, Коста-Рики, Мексики, Чили, Эквадора и Сальвадора.

Особенностью проекта стало исполнение песни на казахском языке.

В публикации Dimashnews говорится, что обожатели Кудайбергена по всему миру все чаще изучают казахский язык и культуру, знакомятся с национальной музыкальной традицией и даже осваивают игру на казахских народных инструментах.

"Проект объединил поклонников, живущих в разных странах и на разных континентах, но связанных общей любовью к музыке артиста. Выбранная композиция символизирует верную любовь – любовь без границ – и отражает философию международного сообщества Dears, в котором расстояния не имеют значения", – поделились организаторы проекта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:01
Домбра, гитара и невероятная гармония: Димаш вместе с братом удивили фанатов новым роликом

30 января 2026 года фанаты Кудайбергена отметили важный праздник – 9-летие Dears Day. Об этом можно прочитать по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Димаш Кудайберген обрадовал фанатов
20:41, 06 августа 2024
Димаш Кудайберген обрадовал фанатов
Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке
08:53, 24 сентября 2025
Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке
Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
16:11, 23 декабря 2025
Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
17:53, Сегодня
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: