Редкое фото А’Студио 38-летней давности с Батырханом Шукеновым вызвало фурор
Так, в кадре, опубликованном 3 февраля 2026 года на странице в Instagram, можно увидеть Серкебаева, Владимира Миклошича и Батырхана Шукенова.
Серкебаев шутя отмечает, что, если присмотреться к прическам, то можно узнать группу ALMATA 1988 года.
"Как вам наш прикид?" – спрашивает у подписчиков композитор.
Далее сказано, что, к сожалению, автор фото остается неизвестным.
- Вижу крутых парней и музыкантов.
- Байгали, вы были и есть легенда нашего города.
- Приятная ностальгия.
- Прикиды норм. А’Студио – это нереально крутая группа. Слушаю уже 17 лет.
- Легенды.
- The Beatles... Стоп... Батыр же... А’Студио.
- Батырхан Шукенов. Вечная память и гордость Казахстана. Золотой голос.
- Молодые! Красавцы!
- Стильные во все времен, – пишут пользователи Казнета.
Также среди комментаторов можно заметить и продюсера Баян Алагузову. Она оставила смайлики в виде огненных сердечков под постом.
Состав казахстанской и российской группы неоднократно менялся. Группу создал Байгали Серкебаев. До 1987 года музыканты аккомпанировали Розе Рымбаевой. Сейчас в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев (клавишные, музыкальный продюсер, автор песен), Владимир Миклошич (бас-гитара), Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).
