Редкое фото А’Студио 38-летней давности с Батырханом Шукеновым вызвало фурор

Основатель и музыкальный руководитель известной группы А’Студио Байгали Серкебаев опубликовал фото 38-летней давности, обратившись с вопросом к аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре, опубликованном 3 февраля 2026 года на странице в Instagram, можно увидеть Серкебаева, Владимира Миклошича и Батырхана Шукенова.

Серкебаев шутя отмечает, что, если присмотреться к прическам, то можно узнать группу ALMATA 1988 года.

"Как вам наш прикид?" – спрашивает у подписчиков композитор.

Далее сказано, что, к сожалению, автор фото остается неизвестным.

Вижу крутых парней и музыкантов.

Байгали, вы были и есть легенда нашего города.

Приятная ностальгия.

Прикиды норм. А’Студио – это нереально крутая группа. Слушаю уже 17 лет.

Легенды.

The Beatles... Стоп... Батыр же... А’Студио.

Батырхан Шукенов. Вечная память и гордость Казахстана. Золотой голос.

Молодые! Красавцы!

Стильные во все времен, – пишут пользователи Казнета.

Также среди комментаторов можно заметить и продюсера Баян Алагузову. Она оставила смайлики в виде огненных сердечков под постом.

Состав казахстанской и российской группы неоднократно менялся. Группу создал Байгали Серкебаев. До 1987 года музыканты аккомпанировали Розе Рымбаевой. Сейчас в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев (клавишные, музыкальный продюсер, автор песен), Владимир Миклошич (бас-гитара), Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).

