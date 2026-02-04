#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Редкое фото А’Студио 38-летней давности с Батырханом Шукеновым вызвало фурор

Байгали Серкебаев, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 11:49 Фото: Instagram/baigali_astudio
Основатель и музыкальный руководитель известной группы А’Студио Байгали Серкебаев опубликовал фото 38-летней давности, обратившись с вопросом к аудитории, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре, опубликованном 3 февраля 2026 года на странице в Instagram, можно увидеть Серкебаева, Владимира Миклошича и Батырхана Шукенова.

Серкебаев шутя отмечает, что, если присмотреться к прическам, то можно узнать группу ALMATA 1988 года.

"Как вам наш прикид?" – спрашивает у подписчиков композитор.

Далее сказано, что, к сожалению, автор фото остается неизвестным.

  • Вижу крутых парней и музыкантов.
  • Байгали, вы были и есть легенда нашего города.
  • Приятная ностальгия.
  • Прикиды норм. А’Студио – это нереально крутая группа. Слушаю уже 17 лет.
  • Легенды.
  • The Beatles... Стоп... Батыр же... А’Студио.
  • Батырхан Шукенов. Вечная память и гордость Казахстана. Золотой голос.
  • Молодые! Красавцы!
  • Стильные во все времен, – пишут пользователи Казнета.

Также среди комментаторов можно заметить и продюсера Баян Алагузову. Она оставила смайлики в виде огненных сердечков под постом.

Состав казахстанской и российской группы неоднократно менялся. Группу создал Байгали Серкебаев. До 1987 года музыканты аккомпанировали Розе Рымбаевой. Сейчас в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев (клавишные, музыкальный продюсер, автор песен), Владимир Миклошич (бас-гитара), Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).

Немного ранее мы рассказывали о том, что фанаты известного артиста Димаша Кудайбергена из Латинской Америки объединились в музыкальном проекте, вдохновившись культурой Казахстана.

