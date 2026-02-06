Игорь Крутой сообщил радостную новость для юных артистов со всего мира

Российский композитор Игорь Крутой рассказал отличную новость об известном международном музыкальном конкурсе для юных исполнителей. Так, для многих участников "Детская Новая волна" становится стартом профессиональной карьеры, сообщает Zakon.kz.

5 февраля 2026 года именитый пианист опубликовал новый пост на странице в Instagram, разместив серию кадров с участниками популярного конкурса.

В описании к публикации артист с радостью подчеркнул, что начался прием заявок на конкурс "Детская Новая волна".

"За годы существования конкурса мы не раз видели, как зажигаются звезды! Уже скоро в стенах нашей Академии зазвучат голоса молодых артистов, начнутся отборы, поиск репертуара, создание оригинальных аранжировок, репетиции. Желаю удачи!" Игорь Крутой

"Детская Новая волна" – конкурс, в котором участвуют талантливые дети и подростки (обычно 8-15 лет) из разных стран. Он объединяет вокальные выступления, авторские песни и каверы.

Взрослая версия конкурса носит другое название – "Новая волна". В 2025 году его победителем стал 33-летний казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim.

Стоит отметить, что после конкурса на казахстанца обратил внимание Игорь Крутой. За небольшое количество времени они успели выпустить несколько совместных композиций.