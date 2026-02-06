В Казахстане фильмы будут проверять дольше, но качественно

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года объяснил норму об увеличении срока рассмотрения заявления на получение прокатного удостоверения на фильм с 7 до 30 рабочих дней, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий". Документ сегодня поддержали в Сенате.

"В течение 7 дней мы успевали рассмотреть только документы, а количество фильмов в кинотеатрах растет и из-за этого страдала предпрокатная экспертиза. Это плохо уже не только для общества, которое этот контент потребляет, но и для прокатчиков, потому что на основе предпрокатной экспертизы мы выдаем критерии возраста: 21+, 18+, 16+, а это влияет на то время, в которое могут показывать. То есть если мы даем 21+, то фильм будут показывать после 22:00. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы прокатную экспертизу мы делали максимально качественно", – заявил Евгений Кочетов.

На выходе в МКИ хотят получить более качественную предпрокатную экспертизу, в том числе с точки зрения противоправного концерта, нецензурной лексики, сцен насилия и жестокости. При этом производители фильма, по словам вице-министра, получат возможность исправить какие-то вещи с точки зрения противоправного контента.

"Нам кажется, это хорошая стратегия", – резюмировал Кочетов.

