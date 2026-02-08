Жамиля Серкебаева и Зарина Алтынбаева выступили в Катаре

7 февраля известные казахстанские музыканты выступили в Дохе, сообщает Zakon.kz.

Со слов скрипачки Жамили Серкебаевой на ее странице в Instagram, артистки выступили в рамках Дней культуры Казахстана. Таким образом, концерт стал частью программы культурных мероприятий, направленных на укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и Катаром.

Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin

В ходе выступления казахстанские артистки представили музыкальную программу, объединившую классические произведения и композиции с национальными мотивами. По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, ранее также свою музыкальную программу зарубежной публике представили вокальная группа "Mezzo" и этно-фольклорный ансамбль "Жошы".

В рамках данного мероприятия, сестренка Димаша Кудайбергена повезла в Катар команду своего семейного ресторана для угощения иностранцев казахской национальной едой.