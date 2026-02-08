#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Жамиля Серкебаева и Зарина Алтынбаева выступили в Катаре

Дни культуры Казахстана в Катаре, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 07:00 Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin
7 февраля известные казахстанские музыканты выступили в Дохе, сообщает Zakon.kz.

Со слов скрипачки Жамили Серкебаевой на ее странице в Instagram, артистки выступили в рамках Дней культуры Казахстана. Таким образом, концерт стал частью программы культурных мероприятий, направленных на укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и Катаром.

Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin

В ходе выступления казахстанские артистки представили музыкальную программу, объединившую классические произведения и композиции с национальными мотивами. По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, ранее также свою музыкальную программу зарубежной публике представили вокальная группа "Mezzo" и этно-фольклорный ансамбль "Жошы".

В рамках данного мероприятия, сестренка Димаша Кудайбергена повезла в Катар команду своего семейного ресторана для угощения иностранцев казахской национальной едой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Джамиля Серкебаева выступила в метро Алматы
06:33, 15 сентября 2024
Джамиля Серкебаева выступила в метро Алматы
Димаш и Зарина Алтынбаева побывали на концерте Хосе Каррераса в Алматы
07:33, 30 июня 2025
Димаш и Зарина Алтынбаева побывали на концерте Хосе Каррераса в Алматы
Зарина Алтынбаева назвала свой любимый район в Алматы
07:00, 10 июля 2025
Зарина Алтынбаева назвала свой любимый район в Алматы
