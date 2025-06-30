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Культура и шоу-бизнес

Димаш и Зарина Алтынбаева побывали на концерте Хосе Каррераса в Алматы

Хосе Каррерас выступил в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 07:33 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
28 июня на Koktobe hall в Алматы известные казахстанские исполнители Димаш Кудайберген и Зарина Алтынбаева посетили концерт легендарного испанского тенора Хосе Каррераса, сообщает Zakon.kz.

На концерте маэстро в Алматы казахстанская оперная певица, сопрано Зарина Алтынбаева вышла на одну сцену с великим мастером. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По информации пресс-службы Димаша, он посетил алматинский концерт в качестве гостя.

Фото: dimashnews

Перед исполнением одной из самых известных песен своего репертуара "My Way" Хосе Каррерас пригласил на сцену Димаша.

"С вашего позволения я хотел бы посвятить следующую песню моему замечательному коллеге и хорошему другу – Димашу", – объявил маэстро.

Димаш в свою очередь выразил признательность выдающемуся голосу Барселоны и всего мира.

"Для меня большая честь приветствовать вас в Казахстане. Спасибо за это удовольствие! Пару месяцев назад мне выпал шанс спеть с вами, с легендой. Думаю, я самый счастливый певец во всем мире. Большое спасибо!" – ответил Димаш.

В этот же день группа "Ирина Кайратовна" выступила на фестивале в Астане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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