Джамиля Серкебаева выступила в метро Алматы
Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin
14 сентября артистка выступила в алматинском метро, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что таким образом Серкебаева поздравила жителей и гостей Алматы с Днем города.
"Выступление в метро – просто быть естественной и искренней со своим зрителем", – подписала она видео на своей странице в Instagram.
День города также красочно отметили в Международном аэропорту Алматы.
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