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Джамиля Серкебаева выступила в метро Алматы

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 06:33 Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin
14 сентября артистка выступила в алматинском метро, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что таким образом Серкебаева поздравила жителей и гостей Алматы с Днем города.

"Выступление в метро – просто быть естественной и искренней со своим зрителем", – подписала она видео на своей странице в Instagram.

День города также красочно отметили в Международном аэропорту Алматы.

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