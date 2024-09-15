Джамиля Серкебаева выступила в метро Алматы

14 сентября артистка выступила в алматинском метро, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что таким образом Серкебаева поздравила жителей и гостей Алматы с Днем города.

"Выступление в метро – просто быть естественной и искренней со своим зрителем", – подписала она видео на своей странице в Instagram.

День города также красочно отметили в Международном аэропорту Алматы.