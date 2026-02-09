47-летняя Анфиса Чехова впервые вышла замуж

Известная ведущая Анфиса Чехова поделилась с аудиторией счастливой новостью – актриса вышла замуж. Ее избранником стал актер и продюсер Александр Златопольский, сообщает Zakon.kz.

Об этом экс-ведущая шоу "Секс с Анфисой Чеховой" рассказала 9 февраля 2026 года на странице в Instagram, опубликовав снимки с церемонии.

"Мы стали мужем и женой. 5 февраля состоялась регистрация нашего брака. И это мой первый официальный брак! Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!" Анфиса Чехова

По словам знаменитости, свадьба еще предстоит. Она состоится в красивом месте на природе.

"А сейчас мы отпраздновали "Рождение Семьи", официальную регистрацию в кругу родных и самых близких. Но это тоже было красиво и очень душевно". Анфиса Чехова

Далее она добавила, что пока привыкает к званию "жены" и к тому, что у нее теперь есть свой собственный "муж".

"Наблюдаю, как меняется наша жизнь, настроение и отношения с приобретением нового статуса. Это так непривычно для меня! Я так долго боялась выходить замуж. Так много работала над тем, чтобы перестать бояться… И вот это случилось. А быть может, просто встретила того, с кем не страшно и действительно хочется "вместе и навсегда". Сейчас мы как дурачки к каждой фразе или обращению прибавляем "муж" и "жена", проживаем свой медовый месяц и наслаждаемся новым статусом", – добавила Чехова.

Несмотря на то, что Чехова заявляет о своем первом браке, известно, что в 2009 году она начала встречаться с актером Гурамом Михайловичем Баблишвили. Уже в 2012 году у них родился сын. В середине июня 2015 года Анфиса и Гурам поженились, но уже весной 2017 года развелись.

