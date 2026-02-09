Динара Сатжан сделала смелое заявление: "Женщине нужна женщина"

Динара Сатжан провела очередной мастер-класс по развитию личного бренда. Казахстанская ведущая с группой учениц отправилась в Арабские Эмираты и пришла к интересному выводу о коммуникации и отношениях, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам знаменитости, женщине нужна женщина.

"Чтобы услышать комплимент. Чтобы почувствовать поддержку. Чтобы просто выдохнуть и перестать быть сильной. Позитивное окружение поднимает нас. Поддержка становится опорой, на которую можно спокойно опереться и идти дальше". Динара Сатжан

Также она уверена, что все это похоже на коллективную медитацию.

"Энергия не расходуется, она умножается. После таких встреч возвращается уверенность, интуиция и снова появляется ощущение собственной ценности. Мы все несем ответственность за свою энергию и свое настроение. Мы обязаны хвалить друг друга. За путь, за рост, за смелость, за достижения, не видя в другой женщине соперницу. Когда женщина рядом с женщиной, которая поддерживает, она вспоминает, кто она есть на самом деле!" Динара Сатжан

