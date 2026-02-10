Аида Кауменова выдала тайны концертного платья Розы Рымбаевой

9 февраля известный дизайнер одежды Аида Кауменова рассказала о работе над созданием кутюрного наряда, созданного для юбилейного вечера легендарной Розы Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

Со слов дизайнера, наряд получил название "Роза в розах".

"На сцене она была словно окутана цветами, превращая каждый момент в волшебство", – рассказала Кауменова на своей странице в Instagram.

Оказалось, что каждая роза – это результат ручной работы. На его создание понадобился месяц труда, а внимание специалистов было приковано к каждой детали.

"Платье, созданное с уважением, любовью и благодарностью, – как признание в восхищении женщине, чье имя давно стало легендой", – продолжила свой рассказ дизайнер.

Фото: Instagram/aidakaumenova_official

В одном из предыдущих постов Кауменова погрузилась в воспоминания детства, когда Роза Куанышевна блистала на сцене.

"Хрупкая женщина с сильным голосом, которая с достоинством королевы дарит свои творения миру", – подчеркнула автор уникального платья.

Именно в этом платье Роза Куанышевна рассказала со сцены семейную историю азербайджанской певицы Розы Зергерли.