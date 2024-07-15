Легкая обнаженка от Аиды Кауменовой вызвала неоднозначную реакцию в Сети

14 июля дизайнер одежды Аида Кауменова опубликовала на своей странице в Instagram пикантное видео, которое моментально вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Кауменова начала публикацию с того, что нуждается в поддержке любимых подписчиков. Оказалось, что дизайнер из города Алматы решилась на эксперимент. По ее словам, она рискнула объединить модные тренды через принятие своего тела и казахстанской айдентики. При этом дизайнер попросила не судить ее строго.

"Мода – это искусство, которое требует эксперименты!" Аида Кауменова

Ожидаемо комментарии разделились на два направления. Первые были адресованы от широкой армии поклонников творчества Кауменовой и соответственно носили традиционно-восторженный характер. Другие же напротив, не оценили такую публичную решительность и подчеркнули отсутствие эстетики на видео. Кроме того комментаторы смело предположили, что дизайнер испытывает творческий кризис

Третья группа комментаторов решила воспользоваться случаем и раскритиковали женщину за очевидные, на их взгляд, косметологические вмешательства. По их мнению, внешность Кауменовой лишилась самобытности и индивидуальности.

Днями ранее казахстанская ведущая Аша Матай поделилась с подписчиками снимками с прошедшего отдыха на озере Алаколь.