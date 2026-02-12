#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Новый сезон "Клиники" покажут в конце февраля

Клиника выходит 25 февраля , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 05:35 Фото: hulu
25 февраля на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu выйдет первая серия перезапуска "Клиники", сообщает Zakon.kz.

В трейлере, который разместили на YouTube-канале 11 февраля, Джей Ди и Терк обсуждают секретное рукопожатие, а доктор Кокс не знает, как совладать с молодыми интернами.

Как пишет People, сюжет перезапуска сохранит дух оригинала, лавируя между комедией и драмой, рефлексией о медицине и взрослении. Кроме того авторы сериала не стали игнорировать развитие дружеских отношений между героями.

Фото: X/viralbangers

Известно, что в премьерный день выйдут сразу две серии. Всего в 10-м сезоне будет представлено девять эпизодов.

25 и 26 марта, впервые после освобождения из колонии, актер Михаил Ефремов выйдет на сцену театра, а 1 июля выходит третья часть "Миньонов".

Фото Алия Абди
Алия Абди
