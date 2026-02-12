Новый сезон "Клиники" покажут в конце февраля
Фото: hulu
25 февраля на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu выйдет первая серия перезапуска "Клиники", сообщает Zakon.kz.
В трейлере, который разместили на YouTube-канале 11 февраля, Джей Ди и Терк обсуждают секретное рукопожатие, а доктор Кокс не знает, как совладать с молодыми интернами.
Как пишет People, сюжет перезапуска сохранит дух оригинала, лавируя между комедией и драмой, рефлексией о медицине и взрослении. Кроме того авторы сериала не стали игнорировать развитие дружеских отношений между героями.
Фото: X/viralbangers
Известно, что в премьерный день выйдут сразу две серии. Всего в 10-м сезоне будет представлено девять эпизодов.
25 и 26 марта, впервые после освобождения из колонии, актер Михаил Ефремов выйдет на сцену театра, а 1 июля выходит третья часть "Миньонов".
