Главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым
Так, Михайлов опубликовал видео 11 февраля на странице в Instagram, показав совместную работу на музыкальной студии.
В описании поста он обратился к аудиторию, спросив, удивлены ли они.
"Когда вера встречает действие – случаются чудеса. Мы показываем одно из них. Ну что, удивлены?"Стас Михайлов
Позднее артист поделились подробностями. Так, композицию под названием "Я пью тебя до дна" можно будет услышать в пятницу, 13 февраля 2026 года.
Стоит отметить, что совсем недавно, 7 февраля, Зергерли специально прилетела в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Куанышевны. Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей, связанной с началом своего большого пути. По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.