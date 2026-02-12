Главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым

Азербайджанская певица Роза Зергерли порадовала армию поклонников новостью о новой композиции. Сюрпризом также явился тот факт, что исполнительница хита İstedim приготовила дуэт с российским артистом Стасом Михайловым, сообщает Zakon.kz.

Так, Михайлов опубликовал видео 11 февраля на странице в Instagram, показав совместную работу на музыкальной студии.

В описании поста он обратился к аудиторию, спросив, удивлены ли они.

"Когда вера встречает действие – случаются чудеса. Мы показываем одно из них. Ну что, удивлены?" Стас Михайлов

Позднее артист поделились подробностями. Так, композицию под названием "Я пью тебя до дна" можно будет услышать в пятницу, 13 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что совсем недавно, 7 февраля, Зергерли специально прилетела в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Куанышевны. Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей, связанной с началом своего большого пути. По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.