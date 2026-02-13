#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

"Ошибаться нельзя": Головкин встретился с Шайдоровым перед битвой за медаль Олимпиады

фигурист Михаил Шайдоров, президент НОК РК Геннадий Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 18:57 Фото: Instagram/olympickz
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин встретился со знаменитым фигуристом Михаилом Шайдоровым, который претендует на медаль Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовали сегодня, 13 февраля 2026 года, в Instagram НОК.

Головкин, обращаясь к Шайдорову, сказал:

"Посмотрели твою программу – просто все на таком (высоком. – Прим. ред.) уровне катаются, все уже без ошибок, на таких скоростях. У всех программа, элементы – конкуренция просто сумасшедшая!"

В ответ фигурист подчеркнул: "Ошибаться нельзя". С этим согласился и глава НОК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 18:57
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 13 февраля на Олимпиаде-2026

Ранее команда Димаша сообщила, что на ОИ-2026 Михаил Шайдоров будет выступать под композицию "Confessa, the Diva Dance" в исполнении Кудайбергена, и пожелала фигуристу и всем олимпийцам успешных выступлений и высоких результатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026
04:02, 28 июня 2025
Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026
Головкин отчитался Токаеву о готовности сборной к Олимпиаде
16:05, 15 июля 2024
Головкин отчитался Токаеву о готовности сборной к Олимпиаде
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
16:27, 20 марта 2025
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершилась финальная схватка топового борца из Казахстана в Бишкеке
19:47, Сегодня
Разгромом завершилась финальная схватка топового борца из Казахстана в Бишкеке
Казахстанские биатлонисты опять провалили выступление на Олимпиаде в Италии
19:14, Сегодня
Казахстанские биатлонисты опять провалили выступление на Олимпиаде в Италии
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в финал топового турнира в Катаре
19:00, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в финал топового турнира в Катаре
Разгромом завершился матч Швеция - Финляндия на Олимпиаде-2026
18:52, Сегодня
Разгромом завершился матч Швеция - Финляндия на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: