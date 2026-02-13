"Ошибаться нельзя": Головкин встретился с Шайдоровым перед битвой за медаль Олимпиады

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин встретился со знаменитым фигуристом Михаилом Шайдоровым, который претендует на медаль Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовали сегодня, 13 февраля 2026 года, в Instagram НОК.

Головкин, обращаясь к Шайдорову, сказал:

"Посмотрели твою программу – просто все на таком (высоком. – Прим. ред.) уровне катаются, все уже без ошибок, на таких скоростях. У всех программа, элементы – конкуренция просто сумасшедшая!"

В ответ фигурист подчеркнул: "Ошибаться нельзя". С этим согласился и глава НОК.

Ранее команда Димаша сообщила, что на ОИ-2026 Михаил Шайдоров будет выступать под композицию "Confessa, the Diva Dance" в исполнении Кудайбергена, и пожелала фигуристу и всем олимпийцам успешных выступлений и высоких результатов.