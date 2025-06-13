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Культура и шоу-бизнес

Басту растрогал семейный сюрприз жены на стадионе

Баста с женой, сюрприз, стадион, любовь, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 12:27 Фото: Instagram/elena_vakulenkopinskaya
Жена рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, поздравила мужа трогательным сюрпризом на годовщину их свадьбы. Кадры семейного события Елена Вакуленко-Пинская опубликовала в своем личном блоге, сообщает Zakon.kz.

Пара состоит в браке с 11 июня 2009 года.

Спустя 16 лет Елена привела музыканта на одну из самых больших спортивных площадок России и мира – на стадион "Лужники".

В кадре Баста с женой идут по футбольному полю. В определенный момент на экране возникают моменты из совместных 18 лет жизни четы Вакуленко. Затем к супругам подбегают их дочери – 15-летняя Мария и 11-летняя Василиса.

"Годовщина нашей свадьбы. Сделала мужу сюрприз, договорилась с его командой, что ему якобы нужно снять приглашение на концерты в "Лужниках" в июне. И вот что у нас получилось", – подписала ролик Елена.

Одной из первых на видео отреагировала российская певица Наталья Подольская, отметив: До слез".

  • Пока есть такая пара, я верю в настоящую чистую светлую любовь.
  • Ребята, спасибо, что делитесь с нами тем, какая может быть семья и любовь!
  • Благодаря им ты веришь, что настоящая любовь через века существует.
  • Всю жизнь искал любовь, чтобы любить одну.
  • Кто говорил, что пацаны не плачут?
  • С праздником вашу семью! Самые добрые пожелания, – пишут другие подписчики после просмотра.

12 июня 2025 года казахстанская певица Макпал Исабекова порадовала армию поклонников серией новых фотографий. Исполнительница хита "Ноябрь" предстала перед публикой в непривычном образе и собрала шквал комплиментов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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