Басту растрогал семейный сюрприз жены на стадионе

Жена рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, поздравила мужа трогательным сюрпризом на годовщину их свадьбы. Кадры семейного события Елена Вакуленко-Пинская опубликовала в своем личном блоге, сообщает Zakon.kz.

Пара состоит в браке с 11 июня 2009 года.

Спустя 16 лет Елена привела музыканта на одну из самых больших спортивных площадок России и мира – на стадион "Лужники".

В кадре Баста с женой идут по футбольному полю. В определенный момент на экране возникают моменты из совместных 18 лет жизни четы Вакуленко. Затем к супругам подбегают их дочери – 15-летняя Мария и 11-летняя Василиса.

"Годовщина нашей свадьбы. Сделала мужу сюрприз, договорилась с его командой, что ему якобы нужно снять приглашение на концерты в "Лужниках" в июне. И вот что у нас получилось", – подписала ролик Елена.

Одной из первых на видео отреагировала российская певица Наталья Подольская, отметив: До слез".

Пока есть такая пара, я верю в настоящую чистую светлую любовь.

Ребята, спасибо, что делитесь с нами тем, какая может быть семья и любовь!

Благодаря им ты веришь, что настоящая любовь через века существует.

Всю жизнь искал любовь, чтобы любить одну.

Кто говорил, что пацаны не плачут?

С праздником вашу семью! Самые добрые пожелания, – пишут другие подписчики после просмотра.

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