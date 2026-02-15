В Бразилии затонуло судно с туристами: есть погибшие и пропавшие без вести

В бразильской Амазонии во время путешествия утонило переполненное судно с туристами. Известно, что семь человек числятся пропавшими без вести и еще двое, среди которых оказалась трехлетняя девочка, официально погибли, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, трагедия произошла в пятницу, 13 февраля. Оказавшиеся в воде женщины, дети и мужчины были в спасательных жилетах. Находившиеся поблизости лодки достаточно быстро среагировали и направили помочь утопающим. Затем на место выехали спасатели, которым удалось вытащить из воды 71 человека.

"При этом департамент здравоохранения штата Амазонас подтвердил гибель трехлетней девочки Самилы де Соуза. Ребенка доставили в ближайшую детскую больницу, однако по прибытии врачи констатировали смерть. Второй погибшей стала 22-летняя Лара Бьянка. Ее тело было доставлено в подразделение речного патруля пожарной службы в порту Манауса около 18:00", – говорится в сообщении.

Известно, что большинство спасенных не получили серьезных травм благодаря людям, которые первыми оказали им помощь.

На месте работали 25 пожарных, три лодки и восемь пожарных машин, а также полицейский катер и машина скорой помощи. Военно-морские силы Бразилии также направили речную спасательную группу и вертолет для поиска пассажиров. Водолазы проводили поиски под водой, в то время как другие команды обследовали берега реки в поисках выживших.

"В настоящее время мы проводим конференц-связь со всеми лицами, находившимися на борту, включая пассажиров и членов экипажа, чтобы подтвердить информацию с полной ответственностью и прозрачностью. Мы также совместно с компетентными органами расследуем все обстоятельства, приведшие к инциденту", – заявил представитель компании Lima de Abreu Navegações, которой принадлежало затонувшее судно.

Как уточняет издание, капитан судна был арестован по подозрению в причинении смерти по неосторожности, однако позже освобожден под залог.

В настоящее время специализированные следователи продолжают расследование, а для координации действий создана межведомственная рабочая группа.

Семьям пострадавших направлены группы поддержки, включая психологов и социальных работников, которые помогают родственникам, ожидающим новостей о своих близких.

В соцсетях распространились кадры спасения пострадавших другим туристическим судном.

