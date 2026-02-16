Жулдыз Абдукаримова эмоционально призналась в любви Алматы
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 16 февраля опубликовала в Instagram атмосферное видео, посвященное Алматы, сопроводив его эмоциональным признанием в любви к городу, сообщает Zakon.kz.
В посте она описала южную столицу как противоречивую и живую – одновременно суровую и теплую.
"Алматы, ты величественна, ты прекрасна, иногда ты сурова и не прощаешь ошибок. А иногда – такая теплая и приветливая. В тебе есть сила – ты заставляешь себя любить, в тебя влюбляются. Ты величественна: упираешься в небо своим Алатау и душишь своим смогом. P.S.: Я тебя люблю", – написала Абдукаримова под постом.
Публикация набрала множество комментариев и лайков.
- Какая ты счастливая, Жулдыз!
- Умница, у которой высокий вкус!
- Прекрасная!
А ранее Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы.
