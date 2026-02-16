#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова эмоционально призналась в любви Алматы

Жулдыз Абдукаримова, Алматы, признание, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 18:53 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 16 февраля опубликовала в Instagram атмосферное видео, посвященное Алматы, сопроводив его эмоциональным признанием в любви к городу, сообщает Zakon.kz.

В посте она описала южную столицу как противоречивую и живую – одновременно суровую и теплую.

"Алматы, ты величественна, ты прекрасна, иногда ты сурова и не прощаешь ошибок. А иногда – такая теплая и приветливая. В тебе есть сила – ты заставляешь себя любить, в тебя влюбляются. Ты величественна: упираешься в небо своим Алатау и душишь своим смогом. P.S.: Я тебя люблю", – написала Абдукаримова под постом.

Публикация набрала множество комментариев и лайков.

  • Какая ты счастливая, Жулдыз!
  • Умница, у которой высокий вкус!
  • Прекрасная!

А ранее Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви
14:33, 12 июня 2025
16-летнюю дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой осыпали признаниями в любви
Жулдыз Абдукаримова заинтриговала фотографией с мужчиной, лицо которого скрыла
17:33, 06 сентября 2024
Жулдыз Абдукаримова заинтриговала фотографией с мужчиной, лицо которого скрыла
Новая публикация Жулдыз Абдукаримовой вызвала шквал восторженных комплиментов
10:46, 25 января 2025
Новая публикация Жулдыз Абдукаримовой вызвала шквал восторженных комплиментов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опытный казахстанский теннисист вышел в основную сетку турнира в Лилле
19:52, Сегодня
Опытный казахстанский теннисист вышел в основную сетку турнира в Лилле
Дана Уайт заявил, что UFC составила кард турнира в Белом доме
19:40, Сегодня
Дана Уайт заявил, что UFC составила кард турнира в Белом доме
Тренер Михаила Шайдорова рассказал, ощущает ли себя "продуктом русской школы"
19:04, Сегодня
Тренер Михаила Шайдорова рассказал, ощущает ли себя "продуктом русской школы"
Тренер Шайдорова предположил, почему Илья Малинин провалился на Олимпиаде-2026
18:46, Сегодня
Тренер Шайдорова предположил, почему Илья Малинин провалился на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: