Жулдыз Абдукаримова эмоционально призналась в любви Алматы

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 16 февраля опубликовала в Instagram атмосферное видео, посвященное Алматы, сопроводив его эмоциональным признанием в любви к городу, сообщает Zakon.kz.

В посте она описала южную столицу как противоречивую и живую – одновременно суровую и теплую. "Алматы, ты величественна, ты прекрасна, иногда ты сурова и не прощаешь ошибок. А иногда – такая теплая и приветливая. В тебе есть сила – ты заставляешь себя любить, в тебя влюбляются. Ты величественна: упираешься в небо своим Алатау и душишь своим смогом. P.S.: Я тебя люблю", – написала Абдукаримова под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жулдыз Абдукаримова (@zhuldyzabdukarimovaofficial) Публикация набрала множество комментариев и лайков. Какая ты счастливая, Жулдыз!

Умница, у которой высокий вкус!

Прекрасная! А ранее Кайрат Нуртас посвятил пост любимой и вызвал вопросы.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: