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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой показал главный подарок, который получил на день рождения

пианист Игорь Крутой, его супруга Ольга Крутая, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 17:39 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой сегодня празднует день рождения. Маэстро исполняется 71 год. В связи с этим к нему трогательно обратилась его мама – Светлана Крутая, сообщает Zakon.kz.

Видеопоздравление от родительницы народный артист РФ опубликовал 29 июля 2025 года в своем Instagram. Под публикацией Игорь Яковлевич написал:

"А вот и главный подарок к моему дню рождения – поздравление мамы…"

91-летняя Светлана Семёновна пожелала здоровья и счастья не только сыну, но и его поклонникам:

"Здравствуй, дорогой сынок! Поздравляю тебя с днем рождения! Благодарна бесконечно судьбе, что у меня есть возможность тебя поздравить. Хоть и на расстоянии, но я всегда с тобой рядом, где бы ты ни был. Я поздравляю тебя. Я желаю тебе многих-многих успехов, много лет жизни и всегда пусть музыка будет с тобой. Я хотела бы пожелать тебе осуществления этих планов громадье, которое у тебя есть. Я желаю тебе счастья, здоровья в работе, в творчестве, в семье, везде, где ты есть. Я благодарна судьбе, что люди тебя уважают, ты хорошо относишься к людям и люди к тебе. Я желаю всем твоим поклонникам здоровья, счастья, любви, мира! И пусть твоя музыка звучит в сердцах людей вечно. Очень люблю тебя, сынок!"

К поздравлениям присоединились коллеги по цеху и поклонники именинника. Они одарили маэстро сердечными поздравлениями и теплыми пожеланиями:

  • "Дорогой Игорь Яковлевич, с днем рождения! Красоты всего мира вам, здоровья и благополучия!"
  • "Игорь, дорогой, с днем рождения! Вдохновения и душевного тепла желаю! Прекрасной мамочке большой привет!"
  • "С днем рождения, дорогой Игорь Яковлевич! Крепкого здоровья и долгих лет вашей мамочке! Спасибо ей, что подарила миру вас!"
  • "Прекрасная мамочка! Крепкого здоровья! И мы очень любим вашего сына! Спасибо вам, что он есть у нас! С днем рождения, наш дорогой!"
  • "У такой прекрасной мамы мог родиться только такой замечательный и талантливый человек! Долгие лета и вам, Игорь Яковлевич, и вашей мамочке!"
  • "Поздравляю вас с днем рождения! От всей души желаю, чтобы голос вашей мамы, наполненный добротой и любовью, сопровождал вас еще долгие годы. Всего самого доброго и светлого вам и вашим родным!"
  • "С днем рождения, дорогой Игорь Яковлевич! Спасибо за вашу человечность! За ваше доброе сердце! Спасибо за гениальную музыку, которая навсегда в наших сердцах! Люблю и обнимаю! Благодарю за все!"
  • "С днем рождения, маэстро! Пусть ваша музыка продолжает дарить людям радость и мечту, воспоминания, улыбку сердца и доброту души! Пусть жизнь играет всеми красками, пусть в ней все складывается как по нотам. Пусть во всем будут царить лад и гармония!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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